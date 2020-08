NRW: Großkontrolle auf der Autobahn! Polizisten machen DIESE Entdeckung

NRW: Am Mittwoch kam es zu einem Großeinsatz von Polizei und Zoll auf mehreren Autobahnen in NRW. (Symbolbild)

Rheurdt. Großeinsatz auf mehreren Autobahnen in NRW!

Unter anderem am Rastplatz Neufelder Heide an der A40 in NRW kontrollierten Polizisten aus Deutschland und den Niederlanden am Mittwoch bis in den späten Nachmittag Personen und Fahrzeuge – und konnten bemerkenswerte Funde verzeichnen.

NRW: Großfahndung auf mehreren Autobahnen

Insgesamt waren über 100 Kräfte am Mittwoch im Einsatz – Zoll, Bundespolizei, die niederländische Polizei, die Bezirksregierung Düsseldorf und weitere Netzwerkpartner arbeiteten dabei sowohl in Uniform als auch als Zivilbeamte. Letztere sollten vor allem dafür sorgen, zu verhindern, dass sich Personen den Kontrollen über Ausweichstrecken entziehen könnten.

Auf der A61 bei Breyell im Kreis Viersen (NRW) vermeldeten zivile Fahnder dann schließlich einen größeren Fund: In einem Auto waren über 50 Kilo Drogen, mutmaßlich Heroin, versteckt. Der Fahrer des Autos wurde noch vor Ort festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

„Die Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Düsseldorf dienen nicht nur Pendlern und Urlaubern als Anreise- und Abreisemöglichkeit, sondern auch mobilen Tätern als Transport- und Fluchtgelegenheit“, teilte die Polizei Düsseldorf am Mittwochnachmittag mit. (at)