NRW: Gasexplosion in Wohnhaus – Feuerwehrmann tot!

Lienen. Schlimmes Unglück in NRW! Am Samstag kam es zu einer Gasexplosion in einem Mehrfamilienhaus in Lienen (Kreis Steinfurt). Ein Feuerwehrmann ist dabei laut Feuerwehr ums Leben gekommen. In der Gemeinde sind derzeit zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW und der Polizei im Einsatz.

Der Leichnam ist am Samstag aus dem Keller des teilweise eingestürzten Gebäudes geborgen werden.

NRW: Großeinsatz nach Gasexplosion

Die Bewohner hatten das Haus am Morgen verlassen, nachdem sie einen Gasgeruch wahrgenommen hatten. Sie alarmierten die Feuerwehr, welche sich nach ihrem Eintreffen auf die Suche nach der Quelle des Geruchs begab.

Doch dann kam es gegen 11.30 Uhr zu einer überraschenden Explosion. Das Gebäude ist zur Hälfte eingestürzt. Dabei wurden mehrere Feuerwehrkräfte im Keller des Gebäudes eingeschlossen, berichten die „Westfälischen Nachrichten“. Die Besitzer des Hauses hatten erklärt, dass das Gebäude frisch saniert worden sei. Es hätte eine Öl- und keine Gasheizung gehabt.

Feuerwehmann konnte schwer verletzt gerettet werden

Die Einsatzkräfte haben mit Hochdruck daran gearbeitet, zwei verschüttete Feuerwehrkräfte aus dem Keller zu bergen. Eine der eingeschlossenen Personen konnte gerettet werden Er wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei wurden insgesamt fünf Personen verletzt, einige davon schwer. Nach der genauen Ursache der Explosion soll später ermittelt werden. (mia/dpa)