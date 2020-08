NRW: Großeinsatz im Jobcenter! Mann ist außer sich und droht mit...

NRW: Der Wutausbruch eines Mannes in einem Wuppertaler Jobcenter löste am Donnerstag einen Polizeieinsatz aus. (Symbolbild)

Wuppertal. Notruf aus einem Jobcenter in Wuppertal (NRW)!

Eine Mitarbeitern des Jobcenters in der Winklerstraße in Wuppertal (NRW) alarmierte am Donnerstagnachmittag gegen 15.06 Uhr die Polizei wegen eines aggressiven Randalierers!

NRW: Wuppertaler rastet in Jobcenter aus

Der Mann (37) war außer sich vor Wut und bedrohte die Anwesenden im Jobcenter mit Tritten und Schlägen. Schließlich löste er sogar den Brandmeldealarm aus, woraufhin das Gebäude evakuiert wurde.

Polizeikräfte sicherten das Jobcenter und machten sich auf die Suche nach dem Täter. Bei dem 37-Jährigen handelte es sich um einen polizeilich bekannten Mann aus Wuppertal, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

+++ NRW: Schreckliches Unglück! Kleinkind fällt aus Fenster – Klinik! +++

Der Verdächtige war jedoch nicht mehr vor Ort auffindbar. Hinweisen zufolge hatte er sich in seine Wohnung zurückbegeben.

Zuhause schnappt sich der Verdächtige ein Messer

Dort hatte sich der Flüchtige mit einem Messer bewaffnet. Nur durch den Einsatz von Pfefferspray gelang des den Beamten, den 37-Jährigen festzunehmen. Der Mann, der gegenüber den Polizisten heftig Widerstand leistete, erlitt im Rahmen des Einsatzes leichte Verletzungen.

--------------------------------

Mehr aus NRW:

--------------------------------

Zum Zweck weiterer Ermittlungen wurde er in das Polizeipräsidium gebracht. Die Ermittlungen zum Hintergrund dauern an. (at)