NRW: Großeinsatz bei Kellerbrand! „Massenanfall von Verletzten“

NRW. Großeinsatz bei Kellerbrand in NRW!

Am Mittwochnachmittag ist ein Brand in einem Wohnhaus in Bottrop ausgebrochen. Zahlreiche Einsatzkräfte eilten zu der Unglücksstelle. Wegen eines „Massenanfalls von Verletzten“ kamen auch Einsatzkräfte aus Oberhausen zur Hilfe.

NRW: Brand mit „Massenanfall von Verletzten“

Um 14.32 Uhr erhielt die Feuerwehr den Notruf über einen Brand auf der Osterfelder Straße in Bottrop (NRW). Daraufhin eilten Einsatzkräfte zu dem Unglücksort und stießen auf „starken Rauch“ aus dem Keller sowie dem Treppenhaus des Wohnhauses, wie die Feuerwehr gegenüber DER WESTEN berichtete.

Die Feuerwehr stellte einen „Massenanfall von Verletzten“ fest und rief weitere Kräfte zur Unterstützung. Insgesamt hielten sich 13 Personen in dem Haus auf, welche die Feuerwehr teilweise mit Drehleitern aus dem brennenden Haus rettete. Sieben Personen wurden mit Rauchgasvergiftungen in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Kellerbrand kommen konnte, ist bislang noch unklar.

-----------------------------

Mehr News:

Corona in NRW: Gesundheitsminister Laumann schlägt Alarm! „Immer mehr Patienten auf Intensivstation“

Bochum: Mitten in der Stadt – BMW-Fahrer rast auf Fußgänger zu

Oberhausen: Mann ruft im Netz zu DIESER Aktion auf – „Neumodischer Wahnsinn“

Terroranschlag in Wien: Frau aus NRW musste stundenlang in Restaurant ausharren – „Es war ein Schock“

-----------------------------

Dutzende Einsatzkräfte beteiligt

NRW: Mehrere Personen mussten mit Drehleitern gerettet werden. Foto: Foto: Rene Anhuth / ANC-NEWS

Aus Bottrop war neben der Feuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr, drei Rettungswagen und zwei Notärzte im Einsatz. Sie wurden von zwei Rettungswagen, einem Krankenwagen und einem Notarzt unterstützt.

-----------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

-----------------------------

Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte beteiligt. Die Kräfte würden nun langsam abgezogen, so die Feuerwehr weiter. Aktuell laufen die Nachlöscharbeiten.