NRW: 27-Jähriger kehrt endlich aus Griechenland zurück – unglaublich, was er mitgebracht hat

Von Auslandsaufenthalten bringen viele Menschen besondere und teilweise auch ungewöhnliche Dinge mit in die Heimat. In einer solchen Situation war nun auch ein Mann aus NRW.

Als der 27-Jährige aus Werne (NRW) von seinem Griechenland-Aufenthalt nach Deutschland zurückkehrte, war er nicht alleine.

NRW: 27-Jähriger kehrt endlich aus Griechenland zurück

Wie die „Ruhrnachrichten“ berichten, hätte der junge Mann es fast nicht zurück nach NRW geschafft. Aufgrund der Corona-Panemie und den derzeitigen Infiziertenzahlen gibt es in Griechenland einen schweren Lockdown, was auch die Rückreise des 27-Jährigen erschwerte.

---------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

---------------

Er konnte seinen Flieger in der griechischen Hauptstadt Athen nur gerade so noch erreichen, nachdem er mit einem Auto sechs Stunden durch das Land gefahren war und eine Nacht in der Stadt auf einer Couch eines Fremden geschlafen hatte. Das Ganze wurde durch seine besonderen Begleiter nicht unbedingt einfacher.

+++ Corona-Gipfel: Merkel-Appell: „Es kommt auf jeden Einzelnen an“ – das sind die neuen Maßnahmen! +++

NRW: Mann bringt DAS mit

Denn seine Rückreise trat der mann aus Werne nicht alleine an. Mit ihm reisten noch sechs Hunde und eine Katze, die in Griechenland auf der Straße gelebt hatten. Dabei handelte es sich aber keineswegs um seine eigenen Tiere. Er wollte sie für eine Tierschutzorganisation mit nach Deutschland nehmen.

---------------

Weitere News aus NRW:

---------------

Letztendlich schaffte er es in letzter Minute seinen Flieger nach Frankfurt am Main zu erreichen. Auch die Tiere wurden mit nach Deutschland genommen.

NRW: Mann nimmt sieben Tiere mit nach Deutschland

Nach der Landung in Frankfurt wurde er von einer Familie empfangen, welche die Katze aufgenommen hat. Bei dieser konnte er auch vor seiner Fahrt mit der Bahn nach NRW schlafen.

NRW: Ein Mann nahm Tiere für eine Tierschutzorganisation mit nach Deutschland. (Symbolbild) Foto: imago images / Ralph Peters

„Das ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit, die die Tierschutzorganisation da leistet. Die Hunde haben da keine Lebensqualität. Bevor sie nach Deutschland kommen, werden sie geimpft, gechipt und auf Krankheiten untersucht. Das ist mir ganz wichtig. Sonst würde ich das auch nicht unterstützen“, sagte er gegenüber den „Ruhrnachrichten“. Die sechs Hunde werden nun in Deutschland vermittelt. (gb)