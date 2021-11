NRW: Die alten Blitzen wie hier auf dem Bild haben in einer NRW-Gemeinde ausgedient. (Symbolbild)

NRW: Neuer „Super-Blitzer“ schießt in beide Richtungen – und kann sogar noch mehr

Aufgepasst! Wer in Grevenbroich (NRW) unterwegs ist, sollte sich genau an die Geschwindigkeitsvorgaben halten.

Denn in der NRW-Gemeinde steht seit Neuestem ein „Super-Blitzer“ und der hat nicht nur einiges auf, sondern auch im Kasten.

NRW: „Super-Blitzer“ mit Hightech-Lasern legt Verkehrssündern das Handwerk

Mithilfe von Hightech-Lasern geht „Franziska“, wie der Blitzer von der Verkehrspolizei liebevoll genannt wird, bereits seit Ende Oktober in Grevenbroich auf die Jagd nach Verkehrssündern.

Denn anders als andere Blitzer kann sich „Franziska“ auch vom Fleck bewegen. Mithilfe einer Fernsteuerung rollt das Gerät dann einfach zu einem anderen Standort.

NRW: „Franziska“ kann zwei Richtungen gleichzeitig kontrollieren

Vor allem in Tempo-30-, Tempo-50- und Tempo-70-Zonen soll „Franzi“ zum Einsatz kommen, wie die Rheinische Post berichtet. Dort wird das Gerät dann in beiden Fahrtrichtungen gleichzeitig Ausschau halten, ob sich alle an die Verkehrsregeln halten.

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

Dafür besitzt der neue „Super-Blitzer“ in Grevenbroich Sensoren in beiden Richtungen. Bereits neun km/h über der erlaubten Geschwindigkeit kann „Franzi“ messen.

NRW: „Super-Blitzer“ ist gegen alle Arten von Angriffen gefeit

Deswegen sollte in Grevenbroich vorsichtig gefahren werden. Zumal die Stadt vorerst auch nicht sagen möchte, wo genau sie das für 5500 Euro im Monat geleaste Objekt zukünftig aufstellen wird.

Auch gegen den Frust von Autofahrern ist „Franziska“ übrigens gefeit. Farb-Anschläge, Brandstiftung und andere Attacken würden durch Sensoren registriert. Sollte jemand das Gerät in Brand stecken, könne sich der „Super-Blitzer“ sogar selbst löschen. (kk)