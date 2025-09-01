Kurz hinter der NRW-Grenze – diese Zoos in den Niederlanden sind einen Besuch wert

Die Sommerferien in NRW sind vorbei! Und somit auch die Urlaubszeit – zumindest für Familien mit schulpflichtigen Kindern. Damit das Urlaubsgefühl noch nicht ganz so schnell vorbeigeht, lassen sich die letzten Wochen des Sommers perfekt für spannende Ausflüge nutzen.

Nicht weit hinter der NRW-Grenze finden sich dafür einige der schönsten Zoos und Tierparks der Niederlande. Falls du noch nicht dort warst, sei es dir wärmstens ans Herz gelegt.

Nicht weit weg von NRW – diese Zoos in den Niederlanden sind einen Besuch wert

Einer der bekanntesten und beliebtesten ist wohl der Burgers‘ Zoo in Arnhem. Von der Essener Innenstadt aus ist er zum Beispiel nur rund 111 Kilometer mit dem Auto entfernt. Das lohnt sich auf jeden Fall an einem Samstag oder Sonntag. Auf der Webseite des Zoos heißt es: „Tauchen Sie ein in acht Millionen Liter Wasser, gehen Sie im überdachten Dschungel auf Safari oder bewundern Sie die Geier in unserer Wüste.“

Laut eigenen Aussagen soll der Park für fünf wichtige Normen und Werte stehen. Punkt eins ist das Tierwohl, welches immer an erster Stelle stehe. Auch Natürlichkeit und Nachhaltigkeit sind den Betreibern sehr wichtig. Genau wie die Besucher selbst. Diese sind nicht nur wichtig, sie sollen vor allem auch in Erstaunen versetzt werden. Als fünfter und letzter Punkt begrüße der Zoo in den Niederlanden vor allem auch Innovationen. Die der Natur nachempfundenen Naturregionen beherbergen unter anderem Breitmaulnashörner, Geparden, Giraffen, Erdferkel und viele mehr. Eine Online-Tageskarte für einen Erwachsenen liegt bei 28 Euro, Kinder bis 3 Jahren sind sogar gratis.

Im Gaia-Zoo in Kerkrade warten rund 1.500 Tiere auf die Besucher. Mit circa 131 Kilometern Entfernung von Essen, ist auch dieser Park gut erreichbar an einem Wochenende. Neben den Tieren ist auch der neu gestaltete Rainforest ein echtes Erlebnis. Kinder freuen sich sicher besonders auf den „DinoDome“, Europas größtem Indoor-Dino-Spielpark. Ab September bezahlen alle Besucher ab einem Alter von 10 Jahren 27,50 Euro pro Ticket. Online gibt’s noch mal bis zu 4 Euro Rabatt.

Safari und Spielabenteuer in Holland

Auf Safari geht’s in Beekse Bergen! Der beliebte Safaripark befindet sich in der Stadt Hilvarenbeek und ist mit dem Pkw rund 152 Kilometer von der Essener Innenstadt entfernt. Bei einer Fahrt durch den Safaripark können Besucher ungefähr 150 Wildtiere aus nächster Nähe beobachten. Neben der Fahrt mit dem Auto ist unter anderem auch eine Wandersafari oder eine Bootssafari möglich. Das klingt doch nach einem echten Abenteuer. Onlinetickets liegen für alle ab 12 Jahren bei 29,50 Euro.

Nach der Safari können Besucher auch das Speelland entdecken. Hier erwartet vor allem die kleinen Besucher ein echtes Spielabenteuer im Innen- und Außenbereich. Tageskarten für Kinder zwischen 3 bis 11 Jahren liegen bei nur 12,90 Euro.

