NRW: Grausame Tat mitten im Park! „Wir konnten es nicht fassen. Wer macht sowas?“

In NRW haben Tierquäler einen Schwan im Mediapark in Köln getötet.

Was für ein abscheulicher Fall von Tierquälerei in NRW!

Eine allseits bekannte und beliebte Schwanenmutter ist im Mediapark in Köln einfach so hingerichtet worden. Ein oder mehrere Tierhasser waren über einen Zaun in der Neustadt in Köln geklettert und haben die schöne Helena ermordet. Die Eier des Schwans haben sie aus dem Nest geraubt, dem wehrlosen Tier eine Kugel durch den Hals gejagt und es gegen ein Geländer geschlagen. Der Schwan starb später an den Folgen des Angriffs. Tierfreunde aus NRW sind schockiert, wie der „Express“ berichtet.

NRW: Schwan in Köln ermordet – „Wer macht sowas?“

Seit 18 Jahren drehte der Schwan im Mediapark in Köln seine Runden. Anwohner sorgten für das Wohl des Schwans und seines Partners. Ein Paar aus Düsseldorf fährt sogar regelmäßig nach Köln, um die Schwäne zu sehen. Für sie bricht nun eine Welt zusammen.

„Es war Liebe auf den ersten Blick. Der Schwan ist das ultimative Zeichen von Treue und Romantik. Wenn Schwäne die Flügel öffnen, sehen sie aus wie Engel“, sagt der Düsseldorf dem Express.

Er hatte dem stolzen Schwanenpaar aus dem künstlichen See in Kölns Mediapark auch die Namen gegeben. Nicht etwa nach Helena und Paris aus der griechischen Mythologie wurden beiden benannt, sondern nach Demetrius und Helena aus Shakespeares Sommernachtstraum.

„Wir konnten es nicht fassen. Wer macht sowas? Sofort erstatteten wir Anzeige bei der Polizei wegen Tierquälerei und Wilderei“, sagt eine Anwohnerin, die sich seit 18 Jahren um die Schwäne kümmert.

Schwan nimmt Abschied

Zehn Tage lang kämpfte eine Tierärztin noch um das Leben des Schwans. Die Kugel wurde entfernt, doch Helena war zu schwer verletzt. Laufen und Schlucken konnte sie nicht mehr. Nun ist sie tot.

Unter dem Schutz der Tierfreunde verbrachte Helena die letzten Stunden ihres Lebens auf der Insel in dem kleinen See in Köln. An ihrer Seite ihr Partner Demetrius. Schwäne leben monogam und sind praktisch ihr Leben lang dem Partner treu.

Das ist der Mediapark in Köln

20.000 Quadratmeter großer Gewerbepark mit hauptsächlich Medienunternehmen in Köln

erbaut 1990

1993 wurde der See künstlich angelegt

im Wasser leben Karpfen, Rotaugen und Zander, drumherum Wasservögel wie Schwäne, Enten und Kanada-Gänse

Schwan Demetrius lebt dort seit mehr als 20 Jahren

Die Tierfreunde schildern dem „Express“ den Abschied, den Demetrius von seiner Helena genommen hat: „Da kam er angeschwommen und führte einen Liebestanz auf. Er hat mit seinem Hals ein halbes Herz geformt, ganz tiefe Laute gemacht und sich so von ihr verabschiedet. Da haben wir alle geheult. Es war so traurig.“ (jg)