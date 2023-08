NRW: Nach Görtz, P&C und Co. – nächste Modekette vor dem Aus!

Schuhliebhaber in NRW müssen jetzt ganz stark sein! Denn nach den Hiobsbotschaften, die Görtz, Peek und Cloppenburg und Reno vor einiger Zeit überbrachten, geht es jetzt dem nächsten Händler an den Kragen.

Und gerade in Nordrhein-Westfalen war das eine der zentralen Schuhketten und sogar ein echtes Traditionshaus. Um wen es sich dabei handelt, erfährst du hier.

NRW: Modekette muss Filialen schließen

Auch beim Schuhaus Landgraf GmbH konnte man das Schlimmste jetzt nicht mehr abwenden. Der in NRW seit jeher bekannte Schuhhändler muss jetzt Görtz, P&C in das Tal der Tränen folgen. Dass das Schuhaus zu einem der regionalen Traditionshäuser gehört, macht die Nachricht besonders bitter. Seit 1897 verkaufte Familie Landgraf hier Schuhe, mittlerweile wird das Unternehmen in vierter Generation geführt.

Aber jetzt heißt es auch hier „Paukenschlag“! Und das trifft vor allem Anwohner aus dem Siegerland jetzt richtig hart. Denn zahlreiche Standorte müssen jetzt dicht gemacht werden. Darunter die Geschäfte in Bonn, Siegburg, Bornheim, Bad Godesberg und Rheinbach.

Grund für Schließungswelle ist keine Insolvenz

Doch anders als bei Görtz, Reno und P&C sollen keine finanziellen Probleme und eine daraus resultierende Insolvenz die Folge. Was genau zur Schließung der Filialen von Schuhaus Landgraf führte, ist laut „chip.de“ noch nicht bekannt.

Aber nicht nur immer mehr Modegeschäfte müssen die Reißleine ziehen. Auch immer mehr Kult-Restaurants und -Bars machen dicht. So zuletzt in Essen-Rüttenscheid. Demnach soll das „Plan B“ Ende Juli seine Türen für immer geschlossen haben. Für Fans ein schwerer Schlag. „„Sehr sehr schade für Josh und das Team! Kopf hoch und aus den Fehlern lernen… Hatte Kult Status!“, schrieb etwa ein Gast zum Abschied auf Facebook. „Ich hoffe er bekommt in RÜ an anderer Stelle noch mal eine Chance! Die Leute werden es sehr vermissen.“

Ob für die Kneipe schon ein Nachfolger gefunden wurde und mögliche Gründe für das Aus des „Plan B“, liest du in diesem Artikel von DER WESTEN.