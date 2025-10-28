NRW in Ranking ganz oben – zweitglücklichste Menschen Deutschlands leben in dieser Stadt

Die Lebenszufriedenheit in Deutschlands größten Städten steigt weiter an – das zeigt das Städteranking 2025. Kassel hat erneut die Nase vorn und führt die Liste mit 7,44 Punkten an. Am anderen Ende des Rankings findet sich Rostock: Mit nur 6,08 Punkten bildet die Hansestadt das traurige Schlusslicht.

Doch auch eine NRW-Stadt sorgt jetzt im Ranking für Überraschung!

NRW-Städte überraschen im Glücksranking

Kleine, überschaubare Städte liegen deutlich vorn – auch wenn sie wirtschaftlich oft nicht glänzen. NRW liefert hier einige Überraschungen: Krefeld belegt Platz 2, trotz schwacher Wirtschaftsdaten. Mönchengladbach (Rang 8) und Duisburg (Rang 10) folgen. Diese Städte schneiden als „Overperformer“ ab, da ihre Bewohner zufriedener sind als die objektive Lebensqualität vermuten lässt.

Kassel punktet vor allem mit grünen Erholungsflächen, familiärer Atmosphäre und Ausgeglichenheit innerhalb der Bevölkerung. 56 Prozent der Kasseler Bevölkerung gehören zu den Hochzufriedenen, während nur 3 Prozent ernsthaft unzufrieden sind. Überraschend: Wirtschaftlich steht Kassel eher mäßig da – und dennoch gehört die nordhessische Stadt wieder zu den „glücklichsten Städten Deutschlands“.

Regionale Unterschiede innerhalb von NRW

Neben den Top-Platzierungen zeigt NRW auch ein anderes Gesicht. Städte wie Essen (Rang 23) und Dortmund (Rang 25) landen im Mittelfeld – trotz vieler Herausforderungen wie einer hohen Arbeitslosenquote. Köln (Rang 24) schafft es ebenfalls nur ins untere Mittelfeld, während Düsseldorf glänzt und es auf den dritten Platz schafft. Die Zahlen verdeutlichen: Die Stadtgröße allein ist kein Glücksgarant.

+++ Neue Betrugsmasche! Bürger in NRW müssen auf ihre Post achten +++

Im Vergleich zum Vorjahr konnten die meisten Städte ihre Punktzahl laut „SKL Glücksatlas“ steigern. Gestiegen sind etwa Lübeck (+0,44 Punkte), Bonn (+0,35) und Essen (+0,32). Die größten Einbußen verzeichnen Rostock (-0,28), Kiel (-0,14), Frankfurt am Main (-0,09) und Halle (-0,02), wodurch diese Städte um einige Plätze in der Rangliste abrutschten.

NRW-Metropolen kämpfen mit Abstieg

Größere Städte wie Köln, Essen und Dortmund stehen wie viele Großstädte ab Rang 23 unter Druck. NRW-Hauptstadt Düsseldorf bleibt jedoch ein positives Beispiel: Die Metropole verbindet erfolgreich Lebensqualität und Zufriedenheit. Im Kontrast dazu stehen Städte wie Berlin (Rang 37) oder Frankfurt am Main (Rang 35), deren Potenzial glückstechnisch ungenutzt bleibt.

Noch mehr News für dich:

Ein zentraler Faktor für Lebenszufriedenheit ist die soziale Ausgeglichenheit. Unterschiedliche Einkommen und Lebensumstände führen zu stärkeren Unzufriedenheiten – sichtbar bei Rostock, das durch ein deutliches Glücksgefälle negativ auffällt. Solch eine Ungleichverteilung des Lebensglücks bleibt eine Herausforderung für Städte, insbesondere in Regionen wie NRW, wo soziale Gegensätze vielerorts spürbar sind.