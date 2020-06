NRW: Giftgrüne Farbe in Fluss entdeckt – das steckt dahinter

Der Anblick dürfte für Verwunderung gesorgt haben: Am Donnerstagmorgen war das Wasser eines Flusses in NRW plötzlich giftgrün. Was steckte dahinter?

NRW: Fluss ist giftgrün eingefärbt - DAS ist der Grund

Plötzlich hatte die Rur im Kreis Düren (NRW) nicht mehr ihre gewöhnliche Farbe, sondern war stattdessen giftgrün gefärbt. War es etwa zu einem schlimmen Chemieunfall gekommen?

Ein Unfall lag nicht vor. Vielmehr war die Umweltschutzbewegung Extinction Rebellion für den mysteriösen Vorfall verantwortlich. Sie hatte den Farbstoff Uranin in die Rur, einen Nebenfluss der Mass, gegeben, um so auf die Gewässerverschmutzung durch die Kohlegewinnung aufmerksam zu machen.

„Durch Sümpfungen für RWE-Tagebaue ist der Grundwasserhaushalt in der niederrheinischen Bucht nachhaltig geschädigt. Das betrifft eine riesige Fläche, die bis in die Niederlande reicht“, erklärte die Organisation daraufhin. Weiterhin erklärte ein Sprecher von Extinction Rebellion NRW, dass der Farbstoff unbedenklich und biologisch abbaubar sei.

Weiterer Fluss betroffen

Weder der Feuerwehr noch der Polizei soll jedoch grünes Wasser aufgefallen sein. Dabei war die Rur nicht der einzige Fluss, der an dem Donnerstagmorgen plötzlich eine giftgrüne Farbe hatte. In Berlin leuchtete plötzlich auch die Spree in grüner Farbe auf.

Dort bemerkte die Feuerwehr die seltsame Färbung jedoch und entnahm eine Wasserprobe, welche sie der Polizei übergab. Eine entsprechende Anzeige wegen des Verdachts der Wasserverunreinigung sei aufgenommen worden, wie die Polizei schließlich mitteilte. Auch in Zerre färbten die Aktivisten die Spree grün.

Das ist Extinction Rebellion:

Nach eigenen Angaben eine internationale gesellschaftspolitische Bewegung

Ziel: Klimaschutz und Verhinderung des Massensterbens

Führt Aktionen, wie Flashmobs und Fahrraddemos sowie Brücken- und Straßenblockaden durch

NRW: Extinction Rebellion setzt sich für den Klimaschutz und gegen das Massensterben ein. (Symbolbild) Foto: FUNKE Foto Services

Extinction Rebellion erklärte seine Aktion mit den Worten: „Wir hoffen, dass sich Leute durch diese Aktion weiter informieren.“ Zudem sollte die Aktion auf künftige Aktionen der Organisation aufmerksam machen. Ab Montag plant Extinction Rebellion landesweite Protestaktionen. (dpa mit nk)