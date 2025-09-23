Gift-Spinne breitet sich in NRW aus! HIER fühlt sie sich besonders wohl

Die Wespenspinne zählt zu den auffälligsten Arten in Deutschland. Früher war die auffällige Spinne mit dem schwarz-gelb-gefärbten Hinterleib in NRW selten. Mittlerweile ist sie weit verbreitet, nachdem sie in den 1960er Jahren das erste Mal in Köln nachgewiesen worden war.

Die Gründe für die Ausbreitung in unseren Breitengraden sind noch unklar. Doch Forscher gehen davon aus, dass die Klimaerwärmung und Windströmungen ihre Ausbreitung in Deutschland und Mitteleuropa begünstigt haben, heißt es in einem Bericht des Deutschen Naturschutzbunds (Nabu) Ihr Verhalten nach dem Geschlechtsakt ist wenig zimperlich. Und auch bei Menschen hat das Gift der Wespenspinne Folgen.

Die Wespenspinne breitet sich in NRW aus

Ihr auffälliger Hinterleib schützt sie vor Fressfeinden wie Vögeln. Weibchen erreichen eine Länge von bis zu 25 Millimetern, während die Männchen mit etwa 5-6 Millimetern deutlich kleiner bleiben. Wild: Nach der Paarung fressen die Weibchen oft ihre Partner.

Besonders Areale wie Bahndämme und Industriebrachen bieten optimale Bedingungen für die Tiere. Bekannte Standorte in NRW sind der Ruhrpott und das Rheinland. Beispiele sind der Gleispark Frintrop in Essen oder der Landschaftspark Duisburg-Nord. Auch in Gärten, Feuchtwiesen und an Bahngleisen trifft man die Spinne.

Die Wespenspinne breitet sich in NRW aus. Foto: imago/imagebroker/Frederik ib

Meldungen helfen, Populationen in NRW zu verfolgen

Wespenspinnen bevorzugen warme, störungsarme Gebiete mit halbem Pflanzenbewuchs. Ihr Biss ist für Menschen ungefährlich, weil ihre Giftklauen die Haut meist nicht durchdringen kann. Passiert es doch kann es zu leichten Schmerzen, Rötungen oder Schwellungen kommen.

Sichtungen innerhalb NRWs können auf der Plattform www.naturbeobachter-nrw.de gemeldet werden. Diese Daten erlauben Rückschlüsse auf die Entwicklung und Verbreitung des Lebensraums der Wespenspinne.

