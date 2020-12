NRW: Lukas (20) stirbt nach Partybesuch – Vater lässt rätselhafter Tod nicht los

Gevelsberg. Lockiges Haar, ein freundliches Lächeln, so prostet Lukas Blum (20) auf einem Bild dem Fotografen zu.

So hat ihn auch sein Vater in Erinnerung behalten. Lukas ist in der Nacht vom 17. auf den 18. Juli 2020 tödlich verunglückt. Die Umstände seines Todes sind auch mehr als fünf Monate nach dem Tod des 20-Jährigen rätselhaft und lassen Christian Grothoff-Blum (51) nicht los.

NRW: Junger Mann kommt auf tragische Weise ums Leben

„Bis zum heutigen Tage ist für mich nicht klar, ob es sich um einen Unfall oder eine Straftat gehandelt hat“, sagt er im Gespräch mit DER WESTEN.

Christian Grothoff-Blum (51) lässt der Tod seines Sohnes nicht los. Er erhofft sich endlich Klarheit. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Lukas war auf einer Party im benachbarten Sprockhövel. Der auszubildende Mechatroniker hatte sich von seiner Mutter zur Geburtstagsfeier fahren lassen, um etwas trinken zu können. Zwischen 21.30 und 23.30 Uhr soll Lukas die Party verlassen haben, um nach Hause in seine Wohnung nach Düsseldorf zu fahren. Hier wollte er sich mit einem Mädchen aus Mettmann treffen. Doch das Mädchen soll das Treffen vorher abgesagt haben, hat sein Vater inzwischen nach einem Gespräch mit ihr erfahren.

Was geschah in der Nacht des 18. Juli am Bahnhof Gevelsberg West? Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

Das letzte Mal bei Whatsapp online war Lukas laut Ermittlungsakten um 22.20 Uhr. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass Lukas zwischen dieser Zeit und 3.15 Uhr ums Leben kam.

Seine Leiche wurde am nächsten Morgen um 7 Uhr von einem S-Bahn-Fahrer im Gleisbett rund 100 Meter entfernt vom S-Bahnhof Gevelsberg West gefunden. Doch was hatte Lukas an diesem schwer zugänglichen Ort inmitten der Gleise zu suchen? Zumal der Fundort nicht auf seinem Heimweg lag.

Die Obduktion ergab, dass Lukas entweder stand oder gelaufen sein muss, als er von einer S-Bahn erfasst und tödlich verletzt wurde. Ein Fremdverschulden, etwa dass Lukas geschubst wurde, schließen die Ermittler aus. Einen Suizid halten seine Familie und auch die Ermittler für ausgeschlossen.

War Alkohol der Grund?

Die ermittelnden Beamte glauben, dass Alkohol der Grund dafür sein könnte, dass Lukas sich an dieser Stelle in den Gleisen befand und den herannahenden Zug nicht bemerkte. Doch eine Blutanalyse, die das belegen könnte, liegt bislang nicht vor. Für den Vater von Lukas ist die wiederholte Frist-Verzögerung des Gutachtens unerklärlich.

Lukas Blum wurde 20 Jahre alt. Foto: privat

Ergebnis von Blutanalyse steht aus

Oberstaatsanwalt Dr. Gerhard Pauli: „Die Auffindesituation und Umstände haben keine Anhaltspunkte auf ein Fremdverschulden gebracht. Bei der Obduktion wurden Blutproben entnommen, die auf toxigene Stoffe untersucht werden.“

Mit einem Ergebnis sei in diesem Jahr nicht mehr zu rechnen, so der Staatsanwalt Anfang Dezember. Die Schwierigkeit bei der Untersuchung läge laut Pauli darin, dass im Unterschied etwa zum prominenten Putin-Kritiker Alexej Nawalny es keinen Verdacht auf eine konkrete Giftgruppe gebe und somit alle Möglichkeiten einer Vergiftung untersucht werden müssten. Entsprechend aufwendiger sei das Verfahren.

Zur Kritik des Vaters, wonach die Ermittlungsbehörden Lukas‘ Handy nicht untersucht haben und auch Partygäste nicht befragt worden seien, entgegnet Pauli: „Die Ermittlungen dauern an und wir tun alles in unseren Möglichkeiten stehende, um den Tod aufzuklären.“

Vater hofft auf Hinweise

Der Vater hatte sich in einem Facebook-Post mit der Bitte um Hinweise an die Öffentlichkeit gewandt. „Ich habe über 2.000 Nachrichten erhalten“, so der Vater. Ein Mädchen will Lukas gegen 0 Uhr mit ihrer Freundin an einem Kreisel unweit des Bahnhofs auf der Straße gesehen haben. Lukas' Vater setzt auf weitere Hinweise, um etwas Licht in den traurigen Tod seines Sohnes zu bekommen. Konkret geht es darum, wo sich Lukas zwischen 23:45 Uhr und seinem Tod, vermutlich um 3.15 Uhr aufgehalten hat.

Hier zwischen den Bahngleisen wurde Lukas am 18. Juli diesen Jahres tot aufgefunden. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

„Ich hoffe, dass sich jemand an Lukas Lächeln und seine freundliche Art erinnert und dazu beitragen kann, die Umstände aufzuklären“, sagt Christian Grothoff-Blum. (ms)