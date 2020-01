NRW: Frau schaut auf Bus-Fahrplan – als sie DIESES Detail sieht, kann sie nicht aufhören zu lachen

Gevelsberg. Ja, ist denn heut' schon Weihnachten? – diesen Spruch von Franz Beckenbauer kennt wohl jeder. In der NRW-Stadt Gevelsberg scheint es aber so zu sein. Das sagt zumindest ein Bus-Fahrplan. Und das nicht nur heute, sondern immer von Montag bis Freitag. Du bist gerade etwas verwirrt? Wir auch. Aber wir klären dich auf.

Nicole steht in Gevelsberg in NRW an der Bushaltestelle „Commerzbank“. Beim Warten wirft sie einen Blick auf die Fahrpläne. Alles ist schön aufgelistet – alle Haltestellen, alle Uhrzeiten und alle Wochentage.

NRW: Peinlicher Fehler auf Bus-Fahrplan

Doch Moment mal? Heiligabend, Samstag, Sonntag? Da scheint etwas nicht zu stimmen. Statt im Plan die Uhrzeiten für Montag bis Freitag anzugeben, steht in der Spalte einfach Heiligabend. Cool, fünf Tage pro Woche ist Heiligabend? Ein Traum für jeden Einzelhandel, ein Albtraum für Stress-Käufer.

NRW: Bei der VER ist fünf Mal die Woche Heiligabend. Foto: Screenshot Facebook / Nicole Alaimo Di Loro

Nicole macht Fotos von ihrem lustigen Fund und postet sie in der Facebook-Gruppe „Du bist Gevelsberger, wenn.....“. Die Nutzer amüsieren sich köstlich. Machen sich über den Fauxpas lustig.

Hier einige Kommentare:

„Ich stell dann gleich Mal den Baum auf.“

„Das ging fix, das Jahr ist schon wieder fast vorbei.“

„Jeden Tag Geschenke.“

„Profi am Werk!!“

+++ C&A schließt etliche Filialen: DIESE Standorte sind in NRW betroffen +++

Der zuständige Mitarbeiter der Verkehrsgesellschaft Ennepe Ruhr (VER) scheint ein großer Fan der Feiertage zu sein.

Doch das ist noch nicht alles. Am Dienstagmorgen schickt Nicole DER WESTEN ein weiteres Bild. Zusehen: sSelber Bus-Plan, mit Edding bearbeitet. Denn dort wurde das Wort Heiligabend einfach mal übermalt. Und das unter der Glasscheibe, direkt auf dem Fahrplan. Dem VER scheint der Fehler bereits aufgefallen zu sein.

NRW: Der Fahrplan wurde kurzerhand einfach mit einem Edding bearbeitet. Foto: Nicole Alaimo Di Loro

Der Heiligabend wurde einfach eliminiert. Nicht einmal „Montag bis Freitag“ wurde daran geschrieben. Auf Anfrage von DER WESTEN sagt eine Pressesprecherin des VER, dass der Plan bereits seit Mitte Dezember dort hänge. Anfang dieser Woche sei der Fehler erst aufgefallen. Kunden hatten das Verkehrsunternehmen bisher nicht auf den fehlerhaften Plan aufmerksam gemacht.

----------

Mehr News aus NRW:

NRW: SEK-Einsätze in mehreren Ruhrgebiets-Städten – welche Rolle spielt DIESER Porsche?

NRW: Kapitän steuert über den Rhein – als DAS vor seinen Augen auftaucht, ruft er sofort die Polizei

NRW: Schüler wollen nach Valencia fliegen – und erleben böse Überraschung

-----------

„Der zuständige Mitarbeiter wollte in bester Absicht die falsche Info für den Kunden kenntlich machen, bis der Plan neu gedruckt und ausgewechselt werden konnte. Leider hat er seine Handlung nicht bis zum Ende durchdacht.“

+++ Essen: Todesrätsel am Schloss Lembeck – überrollte Lothar M. seine Ehefrau, weil er eine andere hatte? +++

Laut dem VER wurde am Dienstagvormittag aber nun ein neuer Bus-Fahrplan aufgehangen. Diesmal mit den Angaben für Montag bis Mittwoch und ohne Edding-Kritzeleien. Schade, dann müssen Weihnachts-Fans wohl doch bis Dezember warten.