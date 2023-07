NRW: Angeklagter rastet vor Gericht aus – plötzlich beißt er den Richter!

Im NRW-Amtsgericht in Lüdenscheid haben sich diese Woche Dienstag (26. Juli) unglaubliche Szenen abgespielt. Normalerweise sollte eine Gerichtsverhandlung von gegenseitigem Respekt geprägt sein, vor allem aber sollte der Angeklagte die Entscheidung des Richters akzeptieren und hinnehmen.

Was für den normalen Bürger eine Selbstverständlichkeit sein sollte, das ist für manch anderen nicht von großer Bedeutung. Oder die Wut über das eigene Fehlverhalten ist so groß, dass man auf sämtliche Verhaltensweisen komplett pfeift. Was sich hier aber in einem Lüdenscheider Amtsgericht abgespielt hat, dass übersteigt jegliche Vorstellungskraft und ist absolut unglaublich.

NRW: Angeklagter verhält sich unmöglich

Denn hier in NRW hat ein Angeklagter einen Richter gebissen, während dieser gerade das Urteil gegen ihn verkündete. Der 29-Jährige habe sich am Dienstag (26. Juli) wegen eines Drogenvorwurfs vor dem Amtsgericht Lüdenscheid verantworten müssen, teilte die Kreispolizei in Iserlohn am Mittwoch mit. Zeugen zufolge habe der Angeklagte während der Urteilsverkündung immer wieder den Vorsitzenden Richter unterbrochen und sei dann plötzlich aufgesprungen.

+++ Aktenzeichen XY in NRW: Frau erst vergewaltigt – dann mit Benzin überschüttet und verbrannt +++

Zuerst habe er dann die Abdeckung einer Feuerlöscher-Halterung kaputtgeschlagen. Dann sei er über den Tisch des Richters gesprungen, habe ihn vom Stuhl gerissen, geschlagen und in die Hand gebissen. Als einen Gerichtsmitarbeiter dazwischen ging wurde dieser ebenfalls geschlagen.

NRW: Polizei muss einschreiten

Anwesende im Gerichtssaal riefen anschließend um Hilfe. Polizisten, die zufällig vor Ort waren, schritten sofort ein. Der 29-Jährige leistete Widerstand und biss dabei auch einen Polizisten in die Hand. Die Beamten fesselten den Angeklagten und nahmen ihn Gewahrsam.

Der Richter und die zwei angegriffenen Polizisten mussten mit Verletzungen im Krankenhaus versorgt werden. Die Polizei Iserlohn ermittelt nun wegen des Verdachts der Körperverletzung, Sachbeschädigung und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

Das könnte dich auch interessieren:

Weitere Nachrichten aus NRW findest du hier.