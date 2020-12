Corona in NRW: Impfstoff trifft ein! So will Laschet jetzt vorgehen – „Besonderer Tag für Nordrhein-Westfalen“

Samstag, 26. Dezember

10.34 Uhr: Laschet macht Hoffnung für 2021

Zunächst für die rund 175000 Pflegebedürftigen in Altenheimen in NRW. Hinzu kommen etwa genau so viele Pflegekräfte. Nach Möglichkeit sollen alle Bewohner sowie Pflegekräfte eines Heims an einem Termin geimpft werden.

Laschet machte zudem Hoffnung für das Weihnachtsfest im Jahr 2021: Nächste Jahr an Weihnachten könnte die Pandemie überwunden sein. "Und das ist ein befreiendes Gefühl nach diesen Monaten."

10.22 Uhr: Davor mahnt Minister Laumann

Minister Karl-Josef Laumann „So schön es ist, dass wir jetzt beginnen - aber wir sind am Beginn eines Marathons." Dieser habe historische Dimensionen und werde Wochen und Monate dauern. „Jetzt dürfen wir nicht nachlassen, uns zu schützen“, mahnte Laumann. Kontakte einschränken, Abstand halten und Maske trage sei noch immer das Gebot der Stunde. Er ist überzeugt, dass der Impfstoff auf eine große Akzeptanz treffen wird.

Der Lockdown bringe uns laut Laschet dazu, die Regeln noch stärker einzuhalten als in den letzten Monaten. Die Zahlen seien derzeit wieder alarmierend, doch der Impfstoff gebe Hoffnung. „Wenn wir noch etwas durchhhalten, dann werden bald viele Menschen geimpft sein.“

10.10 Uhr: „Besonderer Tag für Nordrhein-Westfalen“

„Es ist ein besonderer Tag für Nordrhein-Westfalen“, sagt Ministerpräsident Armin Laschet am Samstag auf einer Pressekonferenz. Heute sei der neue Impfstoff von Biontech-Pfizer im NRW-Zentrallager angekommen. Er freue sich besonders darüber, dass Biontech-Chef Ugur Sahin in NRW groß geworden sei. Am Sonntag solle in den diversen Impfzentren erstmals geimpft werden.

Corona in NRW: Armin Laschet sprach über die Versorgung mit dem Impfstoff. Foto: imago images

Auch NRW-Gesundheitsminister Karl Josef Laumann freut sich auf den Start der Impfungen. Bis zu 140.000 Impfungen soll es bald pro Woche geben. Die Altenheime seien zu erst dran: „Wenn wir die Altenheime immunisiert haben, fällt mir ein großer Stein vom Herzen.“ Ebenfalls zählen die Pfleger in den Heimen zu den ersten, die eine Impfung erhalten.

8.28 Uhr: Erste Impfdosen treffen in NRW ein

Jetzt ist sie da: Die allererste Lieferung des Corona-Impfstoffs der Firma Biontech ist in NRW eingetroffen. Das sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Staatskanzlei am frühen Morgen. Zunächst kamen 9750 Impfdosen aus einer Impfstoff-Fabrik in Belgien in ein geheimes Zentrallager des Landes. Dazu Ministerpräsident Armin Laschet: „Das ist ein wichtiger Moment der Zuversicht. Mit der Lieferung des ersten Corona-Impfstoffes entsteht Hoffnung auf ein normales Leben, wie wir es vor dem Virus gekannt haben.“

Corona in NRW: Mitarbeiter entpacken erste Impfdosen. Foto: Mark Hermenau/Staatskanzlei des Landes /dpa

Die Impfstoffe werden auf Paletten geliefert. Foto: Mark Hermenau/Staatskanzlei des Landes /dpa

Ein Lkw bringt Impfdosen. Foto: Mark Hermenau/Staatskanzlei des Landes /dpa

Der Impfstioff muss bei -70 Grad Celsius gelagert werden. Foto: Mark Hermenau/Staatskanzlei des Landes /dpa



Der Impfstoff sei ein wichtiger Baustein im Kampf gegen die weltweite Pandemie, betonte der Regierungschef laut Mitteilung. Es brauche weiter Geduld, „bis wir das Corona-Virus wirklich hinter uns gelassen haben.“ Am Vormittag wollten Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumman (CDU) sich auch zum Ablauf der ersten Impfungen ab Sonntag äußern.

Der in kleine Fläschchen abgefüllte Impfstoff muss bei minus 70 Grad gelagert werden. In den nächsten Tagen bis zum Jahresende sollen weitere 273.000 Dosen kommen, ab Januar dann wöchentlich 141.375 Dosen. An diesem Sonntag werden vom Zentrallager aus je 180 Impfdosen in alle 53 Kreise und kreisfreien Städte weitergeliefert, um die ersten Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeeinrichtungen durch mobile Teams impfen zu lassen.

Freitag, 25. Dezember

19.20 Uhr: Corona-Schock in Gelsenkirchen vor Weihnachten!

In Gelsenkirchen sind die Altenheime zu traurigen Hotspots geworden. Am 23. Dezember waren 218 Corona-Infektionen unter den Bewohnern in 18 Einrichtungen gemeldet. Bei den Mitarbeitern sind es 100 Fälle. Gesundheitsdezernent Wolterhoff: „Neben dem immer noch verteilten Infektionsgeschehen haben wir in unserer Stadt zunehmend einen Schwerpunkt in Senioren- und Pflegeeinrichtungen. Das ist natürlich besorgniserregend, weil hier die verletztlichsten Bevölkerungsgruppen leben.“ Besonders betroffen sind drei Seniorenzentren der AWO in den Stadtteilen Schalke, Horst und Buer. In einem der Heime wurden 33 Bewohnerinnen und Bewohner positiv auf Covid-19 getestet. Auch von den Pflegekräften sind 33 infiziert. Weitere Tests werden derzeit noch ausgewertet.

Altenheime sind in Gelsenkirchen besonders von Corona betroffen. (Symbolfoto) Foto: imago images / Roland Mühlanger

10.11 Uhr: Kölner feiert mitten im Lockdown eine Großhochzeit

Viele Paare träumten von einer großen Hochzeit. Doch in der Pandemie mussten sogar viele Feien ganz abgesagt werden. Doch ein Kölner hat jetzt eine Großhochzeit mit über 100 Gästen gefeiert. Wie der Express berichtet, hat Milan (32), der mit seiner Verlobten Pim in Thailand lebt, eine Hochzeit mit 80 Menschen in dem asiatischen Land ganz corona-konform organisiert. Viele Freunde und Familie wurden per Video-Chat online hinzugefügt, damit sie der Zeremonie beiwohnen konnten.

„Das Allerschönste wäre natürlich gewesen, mit allen zusammen in Thailand zu feiern“, sagt Milan der Zeitung. Seine Eltern waren aus Köln per Video dazugeschaltet. Doch sobald der Lockdown endet, wolle man gemeinsam am Strand die Hochzeit nachfeiern.

Ein Paar erfüllte sich jetzt in der Corona-Pandemie den Traum von der Hochzeit mit über Hundert Gästen. (Symbolbild) Foto: dpa/ Uwe Anspach

Donnerstag, 24. Dezember

16.20 Uhr: Testverweigerer dürfen Angehörige in Heimen nicht besuchen

Die NRW-Landesregierung untersagt Besuchern, die einen Schnelltest ablehnen, den Zugang zu Alten- und Pflegeheimen. Die Allgemeinverfügungen Pflege und Eingliederungshilfe würden mit Wirkung vom Donnerstag entsprechend geändert, sagte eine Sprecherin von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Donnerstag dem Evangelischen Pressedienst (epd). Damit reagierte das Gesundheitsministerium auf eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Aachen, wie die Sprecherin sagte.

Foto: imago images / Margit Wild

Mittwoch, 23. Dezember

19.49 Uhr: Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten! Auch in NRW gilt sie nun

Nach Bayern führt auch Nordrhein-Westfalen eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten ein. Alle Reiserückkehrer aus solchen Gebieten außerhalb Deutschlands unterliegen ab Montag (28. Dezember) in Nordrhein-Westfalen einer Corona-Testpflicht. Sie sind verpflichtet, sich höchstens 24 Stunden vor der Einreise oder unmittelbar nach der Ankunft testen zu lassen. Flugreisenden muss am Flughafen eine Testmöglichkeit auf eigene Kosten angeboten werden. Das geht aus einer am Mittwoch veröffentlichten Corona-Einreiseverordnung des Gesundheitsministeriums hervor.

Durchreisende sind von der Regelung nicht betroffen. Ebenfalls ausgenommen sind Grenzpendler und Grenzgänger. Am Dienstag hatte bereits Bayern eine solche Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten beschlossen - dort gilt sie bereits ab Mittwoch.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte gesagt, dass mittlerweile „fast jedes Land auf diesem Erdball“ ein Risikogebiet sei. Die Einstufung als Risikogebiet erfolgt, wenn ein Land oder eine Region den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschreitet.

Auch in NRW gilt nun eine Corona-Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten. Foto: imago images/Future Image

15.36 Uhr: Gesundheitsminister Laumann mit privatem Geständnis!

Auch der nordrhein-westfälische Gesundheitsminister und gläubige Katholik Karl-Josef Laumann (CDU) hat wegen eines Gottesdienstbesuchs an Weihnachten mit sich gerungen. „Ich bin jetzt 63 Jahre alt. Es wird sicherlich das erste Weihnachten sein, wo ich nicht in unsere Dorfkirche komme“, sagte er am Mittwoch in Düsseldorf zu der aktuellen Streitfrage in der Corona-Pandemie.

Heutzutage gebe es aber zahlreiche Möglichkeiten, Übertragungen von Gottesdiensten zu verfolgen. „Deswegen ist es auch richtig, den Menschen zu sagen: Überlegt Euch das einfach. Muss das jetzt sein?“

Es gehöre aber auch zur Wahrheit, dass die katholischen und evangelischen Kirchen sehr verantwortungsbewusst mit der Situation umgegangen seien und keine Infektionen aus Messen bekannt geworden seien. Probleme habe es allenfalls mit Teilen der Freikirchen gegeben. Dennoch würde er angesichts der angespannten Lage dafür werben, elektronische Möglichkeiten zu nutzen, an Gottesdiensten teilzuhaben.

14.28 Uhr: Laumann peilt Immunisierung in Altenheimen bis Ende Februar an

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann setzt darauf, dass eine Immunisierung in den Altenheimen gegen das Coronavirus bis Ende Februar weitestgehend abgeschlossen sein wird. „Dann wäre an der Covid-Front sehr, sehr viel gewonnen“, sagte er ebenfalls im Rahmen der einberufenen Pressekonferenz. „Ich bin sicher, dass dann auch in erheblichem Umfang die Sterbefälle zurückgehen.“

In NRW werde ab dem 27. Dezember, wie überall in Deutschland, damit begonnen, zuerst Bewohner und Personal in Altenpflegeheimen zu impfen, sagte er. Das seien potenziell etwa 350 000 Menschen - soweit sie sich impfen lassen wollten. Außerdem werde in den Krankenhäusern ermittelt, wie groß die Gruppe der Ärzte und Pfleger sei, die in engem Kontakt mit Covid-Patienten stünden und deswegen auch vorrangig zu impfen seien.

12.10 Uhr: Gesundheitsminister verkündet neue Regelungen – DARAUF müssen sich Reiserückkehrer jetzt einstellen

Nordrhein-Westfalen will ab sofort eine grundsätzliche Corona-Testpflicht für Einreisende einführen. Das kündigte Laumann am Mittwoch in Düsseldorf an. Da die bisherige Messlatte für Risikogebiete bei über 50 Neuinfektionen binnen sieben Tagen gerechnet auf 100 000 Einwohner sei, sei „fast jedes Land des Erdballs“ von der Neuregelung betroffen, sagte Laumann. Die Testpflicht werde für Ein- und Rückreisen per Flugzeug, Auto und andere Verkehrsmittel gelten.

Es gebe zwar auch zwingend nötige Reisen, für andere habe er derzeit aber kein Verständnis, betonte der Minister. Er halte es für angemessen, Ein - und Rückreisenden jetzt solche Schnelltest aufzuerlegen. Unter anderem sollen Flughäfen Angebote für Schnelltests bereit halten. Darüber habe das Land bereits beraten.

11.12 Uhr: Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann

Um ca. 11.30 Uhr wird Landesgesundheitsminister Karl-Josef Laumann eine Pressekonferenz zur derzeitigen Corona-Lage in NRW geben. Auch über die am Sonntag startenden Impfungen will er informieren. Dabei soll es vor allem auch um die Verteilung, die Reihenfolge und allgemeine Fragen zur Impfung beantworten.

9.59 Uhr: Aachener Bischof hält Gottesdienste für weniger gefährlich als Einkaufen – warnt aber trotzdem

Aachens Bischof Helmut Dieser hat Weihnachtsgottesdienste trotz Corona-Pandemie verteidigt. Gerade in Zeiten des Lockdowns seien sie vielen Christen „eine Quelle der Orientierung, des Trostes und seelischen Wohlergehens», sagte der Bischof am Mittwoch im Hörfunk-Programm von WDR 5. «Ich vermute, dass ein Besuch des Gottesdienstes weniger Virusgefahr birgt als zum Beispiel ein Einkauf im Supermarkt.“

Dennoch rate er jedem, der Risiko-Patient oder unsicher sei, nicht an Präsenz-Gottesdiensten teilzunehmen. Es werde über Weihnachten viele alternative Angebote in Hörfunk und Fernsehen geben sowie Live-Übertragungen im Netz.

Ein allgemeines Verbot für Präsenz-Gottesdienste gibt es bisher nicht. Die Entscheidung darüber liegt aktuell bei den Pfarreien vor Ort.

8.24 Uhr: Corona-Jahr sorgt für weniger Stau in NRW

Im Corona-Jahr hat weniger Verkehr auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen auch weniger Stau verursacht. Wichtigste Erkenntnis sei dabei gewesen: „Schon ein geringer Rückgang der Verkehrsmengen auf den Autobahnen bewirkt, dass weniger Stillstand herrscht“, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebs Straßenbau NRW auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.

Der erste Lockdown im Frühjahr habe bis zu 80 Prozent weniger Verkehr auf den NRW-Autobahnen zur Folge gehabt. „Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt: Schon 20 Prozent weniger Verkehr bedeutet, dass der Verkehr auch in den Stoßzeiten flüssiger ist“, unterstrich NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU). Die überproportionale Reduzierung der Staus bei nur mäßiger Verkehrsreduzierung zeige sich vor allem auf klassischen Pendlerstrecken wie etwa der A40 im Ruhrgebiet.

6.47 Uhr: Frau aus Bochum holt sich Gratis-Maske in Apotheke ab - dann wird sie wütend

Was ist den da passiert? Als eine 63-Jährige Frau aus Bochum einen Blick auf die Gebrauchsanweisung ihrer in der Apotheke erworbenen Schutzmasken warf, musste sie stutzen. Denn das, was sie dort las, war mehr als nur unverständlich. Wie die „WAZ“ berichtet, sei der Beipackzettel nur sehr grob und notdürftig ins Deutsche übersetzt worden.

„Bitte speichem Sie den Beatmungsgerät in einem Temperaturbereich von -20 im Bereich von -20 176 C bis 25 im Bereich von 176 C und einer elativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80 Prozent“, lautete der Hinweis an die Bochumerin, die darüber empört war. „Wie kann es sein, dass niemand solch einen Zettel anzusehen scheint, bevor er großflächig in der Öffentlichkeit verteilt wird?“, wird sie zitiert.

Eine Sprecherin des zuständigen Apothekenverbandes entschuldigte sich zwar, erklärte jedoch auch, dass man sich die Qualität der Ware ausdrücklich versichern lassen habe. Bei dem hohen Volumen an auszugebenden Masken sei es allerdings unmöglich, jeden Einzelfall zu kontrollieren.

Dienstag, 22. Dezember

16.30 Uhr: Kein reguläres Abi 2021? Laschet mit unklarer Aussage

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kann noch nicht klar sagen, ob es 2021 ein reguläres Abitur geben kann. Das Abitur 2021 gehöre zu den „Unwägbarkeiten“ der Pandemie, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf.

Prognosen, die über den 10. Januar hinausgingen, seien nicht möglich. Laschet verwies aber darauf, dass im ablaufenden Jahr 2020 trotz der Corona-Pandemie deutschlandweit ein reguläres Abitur ermöglicht worden sei. „Wir tun alles, dass das nächstes Jahr auch möglich wird“, betonte Laschet. „Aber garantieren kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt nicht.“

13.40 Uhr: Polizei Dortmund richtet für Silvester weitere Ansammlungs- und Böller-Verbotszonen ein

Nicht nur zwei, sondern nun sogar drei Verbotszonen für Ansammlungen und Feuerwerk wird es wegen Corona in Dortmund zum Jahreswechsel gegen. Neben dem Bahnhofsvborplatz/Königswall und dem Umfeld der Reinoldi- und Marienkirche wurde nun auch die Gegend um Möllerbrücke und Sonnenplatz zur Verbotszone erklärt. Neben dem Abbrennen von Pyrotechnik ist dort auch jede Versammlung mit mehr als zwei Personen zwischen 22 und 2 Uhr verboten.

12.15 Uhr: Zoff an der NRW-Spitze wegen Präsenz-Gottesdiensten?

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet hat sich deutlich gegen ein Verbot von Präsenzgottesdiensten an Weihnachten ausgesprochen. Zuvor wurde aber genau das von seinem Stellvertreter Joachim Stamp gefordert. Der NRW-Vize fordert ein kurzfristiges Verbot von Gottesdiensten in allen Kirchen. Droht nun ein Zoff an der Regierungsspitze? Laschet gilt als vehementer Verfechter der Religionsfreiheit – Zündstoff ist geboten.

10.45 Uhr: Weitere NRW-Städte wollen Ausgangsbeschränkungen

Oberhausen hat am Montag als erste Revier-Stadt Ausgangsbeschränkungen beschlossen, zeitnah wollen weitere Städte in Nordrhein-Westfalen folgen. Die Städteregion Aachen berät derzeit über die gleiche Maßnahme, berichtet der „WDR“. Auch im Kreis Minden-Lübbecke soll es bald eine abendliche und nächtliche Ausgangsbeschränkung geben.

Schon vorher hatten die Kreise Düren, Euskirchen, Lippe und die Stadt Solingen die Maßnahme angeordnet. Meist zwischen 21 und 5 Uhr ist dann das Verlassen des Hauses nur mit triftem Grund wie der Arbeit, dem Einkauf von Lebensmitteln oder der Versorgung von Hilfsbedürftigen erlaubt.

8.42 Uhr: Deutsche Bahn mit Anti-Corona-Offensive

Die Deutsche Bahn startet in NRW eine Offensive mit einem Anti-Corona-Lack. Alle Handläufe sollen mit dem Mittel beschichtet werden, das 99,9 Prozent aller Viren abtötet und damit die Gefahr einer Übertragung des Coronavirus minimiert. Start ist am Dienstag am Hauptbahnhof Essen, insgesamt sollen die wesentlichen Kontaktflächen in 209 Bahnhöfen in Nordrhein-Westfalen behandelt werden.

„Das Ansteckungsrisiko für Krankheiten wie Covid-19 ist damit deutlich geringer. Wir leisten somit einen aktiven Schutz zur Gesundheit unserer Reisenden und Besucher“, erklärte der Regionalbereichsleiter der DB Station&Service West, Stephan

Boleslawsky.

7.30 Uhr: Dringende Warnung vor illegalen Schnelltests

Die Bezirksregierung Köln hat vor zwei bundesweit illegal in den Handel gelangten Corona-Schnelltests gewarnt. Sie könnten, wenn sie nicht von Fachkräften angewendet würden, „katastrophale Infektionsfolgen“ haben. Wie die Behörde am Montagabend mitteilte, sind solche Schnelltests unter anderem an Tankstellen, in Supermärkten, Tierarztpraxen, Brauereien und vielen anderen Stellen illegal in den Verkehr gebracht worden.

Die Bezirksregierung warnte vor vermeintlicher Sicherheit durch falsche negative Tests beim unsachgemäßen Gebrauch durch Laien – gerade vor den anstehenden Feiertagen. Auch eine Verletzungsgefahr sei nicht auszuschließen.

Die Tests sind den Angaben zufolge von einem Unternehmen aus NRW in Umlauf gebracht worden und somit für Privatkunden auch ohne Fachkenntnisse frei käuflich. Betroffen seien die Produkte „Covid-19 Ag Test“ des Herstellers nal von minden GmbH und „blnk Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Antigen Rapid Test Cassette (Swab)“ des Herstellers Hangzhou Realy Tech Co. Die Bezirksregierung warnt ungeschulte Privatperson eindringlich vor dem Kauf und der selbstständigen Anwendung des Schnelltests.

Montag, 21. Dezember

19.30 Uhr: Nächste Uniklinik sortiert von Landesregierung bereitgestellte Schutzkittel aus

Nach der Universitätsklinik Essen hat auch die Uni-Klinik Köln einem Zeitungsbericht zufolge etwa 48.000 Corona-Schutzkittel der Modefirma van Laack aussortiert. Das berichtet der „Kölner Stadt-Anzeiger“ (Dienstag). Die Zeitung zitiert Kliniksprecher Timo Mügge mit den Worten: „Nach einem kurzen initialen Einsatz wurden diese nicht weiterverwandt, da bestimmte Chargen unseren Qualitätsanforderungen in der Krankenversorgung nicht gerecht wurden.“

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Uni-Klinik Essen mitgeteilt, sie habe rund 40.000 Kittel ausgemustert, weil die „beim Anziehen schnell reißen“. Die „Kittel-Affäre“ beschäftigt auch den Düsseldorfer Landtag. Die SPD-Opposition hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) rechtswidriges Vorgehen bei Aufträgen an van Laack vorgeworfen. Laschets Sohn Johannes hatte den Kontakt zu der Firma hergestellt, für die der Mode-Blogger als Werbepartner tätig ist.

Die SPD sieht nach Kritik an der Qualität der Schutzkittel „45 Millionen Euro in den Sand gesetzt“. Die Mönchengladbacher Firma weist dagegen Kritik an der Qualität der Lieferungen zurück.

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hatte die umstrittene Auftragsvergabe ohne Ausschreibung für Kittel an die Firma van Laack vor einer Woche im Landtag verteidigt. Der Ministerpräsident habe keinen Einfluss genommen. Die Landesregierung habe mit dem Auftrag zügig auf den Mangel an Schutzausrüstung im Pflege- und Medizinbereich reagieren wollen.

15.34 Uhr: Corona-Mutation in NRW: Testergebnisse der letzten Passagierflugzeuge am Düsseldorfer Flughafen bekannt

Bei den Reisenden der beiden bislang letzten Passagierflüge aus Großbritannien nach Düsseldorf hat es nach der Ankunft keine positiven Corona-Tests gegeben. Nach Angaben eines Sprechers der Landeshauptstadt gab es bei „allen Personen“, die am Sonntag an Bord waren, einen Schnelltest. „Alle Tests waren negativ“, sagte der Sprecher am Montag. Die Reisenden seien auch in häusliche Quarantäne geschickt worden.

Bevor das Landeverbot für Passagiermaschinen aus Großbritannien in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten war, kamen noch einzelne Flugzeuge aus dem Vereinigten Königreich in NRW an. Auf dem größten NRW-Airport in Düsseldorf waren es am Sonntag zwei Flüge aus London und Birmingham.

Auf dem Flughafen Dortmund war am Sonntagnachmittag ein Flieger mit 105 Passagieren gelandet. Mitarbeiter des Dortmunder Gesundheitsamtes hätten die Fluggäste einem PCR-Corona-Test unterzogen und gegen sie die Quarantänepflicht verhängt, berichtete ein Flughafen-Sprecher. Nach Angaben der Stadt standen am Montagnachmittag die Ergebnisse noch aus.

Wegen der in Großbritannien und Südafrika entdeckten Coronavirus-Mutationen hatte NRW für diese beiden Länder auch die Quarantäne-Verordnung wieder in Kraft gesetzt.

14.28 Uhr: Oberhausen beschließt Ausgangsbeschränkungen

In Oberhausen wütet das Coronavirus derzeit stärker als überall sonst in NRW. Deshalb hat die Stadt nun laut „WDR“ als erste im Ruhrgebiet Ausgangsbeschränkugen beschlossen. Zwischen 21 und 5 Uhr dürfen die Oberhausener das Haus nur noch aus besonderen Gründen verlassen. Dazu gehören der Arbeitsweg, die Versorgung von Hilfsbedürftigen oder das Gassigehen.

Zudem dürfen sich draußen nur noch maximal zwei Personen beziehungsweise ein Hausstand mit einer weiteren Person treffen. Oberhausen ist mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert von 342,1 derzeit trauriger Spitzenreiter in NRW.

14.08 Uhr: Bildungsministerin gibt Kampf gegen Distanzlernen auf

NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat den von vielen Seiten hart kritisierten Kampf gegen das Distanzlernen aufgegeben. In einem Drei-Stufen-Plan für den Schulunterricht im neuen Jahr nimmt Gebauer die Möglichkeit von Wechsel- und Distanz-Unterricht mit auf. So sieht der Plan aus

Stufe 1: Präsenzunterricht

Stufe 1+: Wechsel- oder Parallelunterricht mit halber Klassenstärke in Hotspots (ab 7-Tage-Inzidenzwert von 200)

Stufe 2: landesweit eingeschränkter Schulbetrieb, Distanzunterricht ab Klasse 8

12.52 Uhr: Kaum evangelische Präsenzgottesdienste an Weihnachten

In Nordrhein-Westfalen wird es an Heiligabend und den Weihnachtsfeiertagen fast keine evangelischen Präsenzgottesdienste geben. Die Evangelische Kirche von Westfalen und die Lippische Landeskirche hatten bereits in der vergangenen Woche dringend davon abgeraten. Der rheinische Präses Manfred Rekowski hatte gesagt, die Gemeinden sollten selbst entscheiden. Am Montag teilte ein Sprecher der Evangelischen Kirche im Rheinland mit: „Nach allem, was wir an Rückmeldungen bislang haben, haben sich zwischen 80 und 90 Prozent der Gemeinden entschieden, dass sie ihre präsenten Angebote durch Alternativen ersetzen.“

11.30 Uhr: Verletzter (17) bei Corona-Party

Unglaublich! Die Verletzung eines 17-Jährigen hat am Freitag eine Corona-Party im nordrhein-westfälischen Kreuztal auffliegen lassen. Der Jugendliche war gestürzt, die gerufenen Rettungskräfte mussten feststellen, dass der Unfall im Rahmen einer illegalen Party auf einem Wanderparkplatz passiert war und riefen sofort die Polizei. Von einst rund 30 Feiernden traf die Polizei noch zehn Personen an, alle kassierten eine Anzeige wegen de Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

10.50 Uhr: Zahl der Flugreisenden in NRW 2020 heftig eingebrochen

An den Flughäfen in Nordrhein-Westfalen ist im Corona-Jahr 2020 nur ein gutes Viertel der Passagiere des Vorjahres gezählt worden. Nach Angaben des Flughafenverbands ADV sind von Jahresbeginn bis Ende November 11,1 Millionen Passagiere an den sechs NRW-Airports abgeflogen oder gelandet. Das sind etwa 29,6 Millionen Fluggäste weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Am stärksten ist der Rückgang beim Flughafen Paderborn/Lippstadt, hier beträgt das Minus bei den Passagierzahlen gut 86 Prozent. An den beiden größten NRW-Airports Düsseldorf und Köln/Bonn sanken die Passagierzahlen im Vergleich zum Vorjahr um 73 beziehungsweise 74 Prozent. In Münster/Osnabrück und in Weeze war der Rückgang ähnlich hoch. Etwas besser war die Entwicklung am Flughafen Dortmund, der gut die Hälfte des Passagieraufkommens des Vorjahreszeitraums einbüßte.

9.38 Uhr: Mega-Ansturm auf Schnelltest-Zentren

Kurz vor Weihnachten ist der Ansturm auf die Corona-Schnelltest-Zentren in Nordrhein-Westfalen riesig. „Wir haben den Eindruck, dass sich jeder noch vor Weihnachten testen lassen will“, sagte Thomas Fasshauer, einer der Betreiber der Testzentren von Medicare in NRW. Seit diesem Wochenende gehen demnach die Buchungen rasant nach oben. Am Sonntag hätten sich trotz der Vergabe von Terminen Warteschlangen gebildet. Ein Test ohne Termin sei mittlerweile schon nicht mehr möglich.

6.33 Uhr: Neues Einreiseverbot nach NRW – mit Hintertür

Wegen der in Großbritannien und Südafrika entdeckten Coronavirus-Mutationen setzt NRW für diese beiden Länder die Quarantäne-Verordnung wieder in Kraft. Ministerpräsident Armin Laschet sagte mit Blick auf die Verordnung am Sonntagabend in der „Aktuellen Stunde“ im WDR Fernsehen: „Sie wissen, sie ist für NRW vom Oberverwaltungsgericht für alle Länder aufgehoben worden. Wir werden sie ab Mitternacht wieder in Kraft setzen - insbesondere für Südafrika und Großbritannien.“

Die Bundespolizei fing Passagiere aus Großbritannien an den Flughäfen in Düsseldorf, Köln und Dortmund bereits am Sonntag ab. Mehr dazu hier hier >>>

Doch es gibt eine Hintertür: Das Einreiseverbot gilt nämlich nur für Flugreisende: „Was natürlich ins Land kommt, sind Lkw, die Güter bringen, oder Personen, die mit Pkw anreisen. Hier gilt ebenfalls ab Mitternacht die Quarantäne-Verordnung“, so Laschet.

Das Oberverwaltungsgericht in Münster hatte die in der Corona-Einreiseverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen geregelte Quarantänepflicht für Auslandsrückkehrer aus Risikogebieten gekippt. Nach Ansicht des Gerichts hatte das Land nicht berücksichtigt, dass Reisende bei der Rückkehr aus Ländern mit geringeren Infektionszahlen als an ihrem Wohnort nach der Heimkehr einem höherem Infektionsrisiko ausgesetzt sind. Die Regelung schrieb vor, dass sich Rückkehrer aus ausländischen Risikogebieten nach der Einreise nach Nordrhein-Westfalen in häusliche Quarantäne begeben müssen und dürfen zehn Tage lang keinen Besuch aus anderen Haushalten empfangen dürfen.

Sonntag, 20. Dezember

19.00 Uhr: In Essen sprengt die Polizei einen Gottesdienst

Über 50 Menschen hatten sich zum Gottesdienst versammelt in Essen-Kray. Die Polizei löste die Veranstaltung auf. Den ganzen Bericht liest du hier.

17.15 Uhr: Armin Laschet betont, man brauche ein schnelles Einreiseverbot

NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) betont auf dem Kurznachrichtendienst Twitter, man brauche jetzt ein „schnelles Einreiseverbot, am besten europäisch“.

Viele Gespräche heute mit den Regierungen unserer Nachbarländer. B 🇧🇪und NL 🇳🇱haben nach neuen Analysen zur Virus-Mutation in GB Flug- und Zugverkehr eingestellt. Um Ausweichreisen über Ddorf, Köln oder F/M zu verhindern, brauchen wir schnelles Einreiseverbot,am besten europäisch — Armin Laschet (@ArminLaschet) December 20, 2020

15.15 Uhr: Verbotene Weihnachtsfeier in Essener Arztpraxis eskaliert

In Essen ist eine Weihnachtsfeier in einer Arztpraxis völlig eskaliert. Nachbarn haben die Polizei wegen Ruhestörung gerufen. Die Polizisten haben den Arzt (35) sowie vier Frauen (26, 28, 38, 59) vorgefunden. Niemand hat einen Mund-Nasen-Schutz getragen und fünf verschiedenen Haushalten angehört. Laut Polizei habe der Arzt erklärt, dass man den letzten Arbeitstag gehabt und das schwere Jahr mit einer kleinen Feier habe belohnen wollen. Er war allerdings sehr aufgebracht und betrunken.

Die Polizei wollte die Personalien aufnehmen, dagegen hat sich der Mediziner und eine Frau (26) gewehrt. Die 26-Jährige hat dann angefangen, den Einsatz mit ihrem Handy zu filmen. Beide haben sich nicht beruhigen lassen, haben Widerstand geleistet, als sie die Polizisten nach ihren Ausweisen durchsuchten. Unrühmlicher Höhepunkt: Die Frau hat einer Beamtin sogar in den Finger gebissen! Beide sind dann zur Wache gebracht worden, wo ihnen auch eine Blutprobe entnommen wurde.

In Essen ist eine verbotene Weihnachtsfeier von der Polizei aufgelöst worden. (Symbolfoto) Foto: imago images / Political-Moments

13.27 Uhr: Laschet sieht Weihnachtsgottesdienste skeptisch

Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen hat sich der NRWs Ministerpräsident Armin Laschet skeptisch zu den geplanten Weihnachtsgottesdiensten geäußert. „In den nächsten Tagen werde ich angesichts der aktuellen Lage noch einmal Gespräche mit den Kirchen führen“, sagte Laschet in einem Interview mit dem „Tagesspiegel am Sonntag“. Die evangelische Kirche in Westfalen habe schon gesagt, dass sie Gottesdienste auch absagen werde. „Die Glaubensgemeinschaften nehmen die Lage sehr ernst. Sie wissen auch, dass dies das Fest des Lebens und der Nächstenliebe ist, und dass man sorgsam abwägen muss.“

Der CDU-Politiker verwies auf die dramatische Lage. „Die Zahlen der vergangenen Tage legen eher nahe, dass man noch vorsichtiger sein muss, als wir es vor zwei Wochen dachten.“ Zugleich sei die Freiheit der Religionsausübung ein wichtiges Grundrecht der Verfassung. Laschet machte aber deutlich, dass er auf freiwillige Entscheidungen der Religionsgemeinschaften setze.

Corona in NRW: Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: An Weihnachten gelten für NRW bestimmte Corona-Regeln zwischen dem 24. und 26. Dezember.

08.40 Uhr: NRW-Ministerpräsident findet klare Worte zum Corona-Lockdown

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet rechnet angesichts der hohen Infektionszahlen nicht mit einem Corona-Lockdown-Ende am 10. Januar. „Im Moment ist nicht mal der Hauch einer Möglichkeit dafür da, dass man darüber redet“, sagte er auf die Frage nach Öffnungen im „Tagesspiegel am Sonntag“.

Der CDU-Politiker weiter: „Die Kernfrage wird nach den Ferien sein: Wie geht es mit Schulen und Kitas weiter? Bis wir wieder Partys feiern, wird noch viel Zeit vergehen.“

Samstag, 19. Dezember

17.53 Uhr: Das sind die aktuellen Zahlen in NRW

Laut Robert Koch-Institut (RKI) sind am Samstag (0.00 Uhr) in NRW 6011 neue Covid 19-Fälle im Vergleich zum Vortag gemeldet worden. 102 Menschen starben. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen lag bei 181,2. Am höchsten war diese wichtige Kennzahl in Solingen mit 278,8.

Die Stadt Solingen hat bereits eine nächtliche Ausgangbeschränkung im gesamten Stadtgebiet zwischen 22.00 Uhr abends und 5.00 Uhr morgens verhängt. Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung ist nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die Regelung gilt zunächst bis zum 10. Januar.

15.46 Uhr: Duisburg unterstützt Altenheime bei Test-Verfahren

Der Krisenstab der Stadt Duisburg hat beschlossen, ab Sonntag Teststandorte in neun Altenheimen einzurichten. Dort sollen Mitarbeiter sowie Besucher die Möglichkeit zu täglichen Schnelltests haben, um das Risiko einer Einfuhr des Virus' in die Heime möglichst zu verringern, wie die Stadt Duisburg am Samstag in einer Pressemeldung mitteilte.

Die freiwillige Feuerwehr sowie Hilfsorganisationen, die angesichts des Infektionsgeschehens im Rahmen der Katastrophenhilfe von Feuerwehrchef Oliver Tittmann angefordert wurden, werden die Stadt dabei unterstützen. Der aktuelle Krisenstabsleiter, Stadtdirektor Martin Murrack, erklärt: „Unabhängig von Regeln und Vorgaben des Landes geht es jetzt einzig und allein darum, gemeinsam die Gesundheit und das Leben der Heimbewohner mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu schützen.“ „Die Initiative der Stadt hilft vor allem denjenigen Pflegeheimen, deren eigene Testkapazitäten die Belastbarkeitsgrenze erreicht haben. Sie können sich jetzt verstärkt auf die Testung der Mitarbeitenden konzentrieren“, so Stephan Kiepe-Fahrenholz, Sprecher der Wohlfahrtsverbände.

Die Schnelltests werden werktags von 10 bis 19 Uhr und an Sonn- und Feiertagen sowie an Heiligabend und Silvester von 10 bis 14 Uhr stattfinden. Sie sollen zunächst bis zum 10. Januar 2021 erfolgen.

15.38 Uhr: Laschet äußert sich über Sonderrechte für Geimpfte

Armin Laschet (CDU) hat sich gegen Sonderrechte für Bürger ausgesprochen, die sich gegen das Coronavirus impfen lassen. „Es wird in den nächsten Monaten Millionen Menschen geben, die unbedingt geimpft werden wollen und gerne früher an der Reihe wären“, sagte Laschet in einem Interview mit der Zeitung „Der Tagesspiegel“. „In einer solchen Phase wäre es falsch, zusätzlich Druck zu machen“, meinte er zu der Frage, ob man zum Beispiel mit einem Impfnachweis wieder Fußballspiele oder Konzerte besuchen könnte. „Wenn sich am Ende herausstellen sollte, dass sich zu wenige Menschen impfen lassen, dann wird die Diskussion vielleicht noch einmal anders geführt“, sagte Laschet. Aber das sei gegenwärtig nicht das Problem. „Unser Problem besteht vielmehr darin, dass wir heute zu wenig Impfdosen haben und dass wir nicht so schnell impfen können, wie die Menschen dies nachfragen.“

Corona in NRW: Ministerpräsident Laschet sprach über Sonderrechte für Geimpfte. (Symbolbild) Foto: dpa

Falls private Anbieter - etwa Konzertveranstalter oder Fluggesellschaften - einen Impfausweis verlangen sollten, schließt Lascht ein politisches Vorgehen dagegen nicht aus: „Es muss einen gesellschaftlichen Konsens in dieser Frage geben, auch in der Form einer erkennbaren rechtlichen Regelung.“ Aber das sei erstmal nicht das Thema. „Jeder Druck zerstört Vertrauen“, betonte er. Deshalb sei er sowohl gegen Sonderrechte mit Impfung als auch gegen eine Impfpflicht.

12.19 Uhr: Betreiber appellieren: Pflegeheim-Besuch sorgfältig abwägen

Aus Angst vor Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen appellieren Heimbetreiber an Angehörige, jeden Besuch über die Feiertage abzuwägen. Angesichts dauerhaft hoher Infektionszahlen wachse die Sorge, dass das Virus in die auch im harten Lockdown für Besucher weiter geöffneten Einrichtungen getragen werden könne. „Es besteht einfach die Angst, dass Angehörige oder Mitarbeiter das Virus verbreiten - ausgerechnet unter der vulnerablen Gruppe“, sagte Sebastian Riebandt, Fachreferent stationäre Pflege beim Paritätischen Wohlfahrtsverband NRW. Allein seit Oktober sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums knapp 1300 Bewohner in NRW-Pflegeheimen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Im Frühjahr hatte die zeitweise strikte Abriegelung der Einrichtungen vielfach zu Vereinsamung und Leid geführt. Dass soll nun vermieden werden: „Ich werde die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen durchsetzen“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) zuletzt. Man werde den Heimen über die Feiertage mit Personal helfen. Es würden zusätzlich Sanitäter zur Verfügung stehen - etwa für Schnelltests. Träger und Heimbetreiber sehen diese Zusage skeptisch.

9.27 Uhr: Laumann wagt düstere Prognose über Lockdown

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat in einem Interview mit der „Rheinischen Post“ über den Lockdown gesprochen. Demnach rechnet er mit weiteren Einschränkungen im neuen Jahr. „Stand heute sehe ich noch nicht, dass es am 10. Januar großartige Lockerungen geben kann“, sagte Laumann. „Mit Abstand und ohne Gesang“ könnten Gottesdienste auch an Weihnachten vertretbar sein. „Aber älteren Menschen sollte man tatsächlich ans Herz legen, auf die Übertragungen im Internet, Fernsehen oder Radio auszuweichen.“

Der harte Lockdown sei unumgänglich gewesen, betonte der NRW-Gesundheitsminister. Wichtiger als örtliche Ausgangsbeschränkungen in Städten oder Kreisen mit extrem hohen Infektionszahlen sei das Einhalten der Kontaktbeschränkungen. Aber: „Dort, wo die Kommunen Ausgangssperren für geboten halten, tragen wir das in der Regel mit“, sagte er mit Blick etwa auf Solingen oder den Kreis Lippe.

Derzeit gebe es in jedem Regierungsbezirk noch genügend freie Intensivbetten. „Zur Wahrheit gehört aber auch: Es wird enger in den Häusern“, so Laumann. Als Reserven gebe es noch die Reha-Kliniken, in die Patienten ohne Covid-19 ausweichen könnten, wenn sich die Situation in zwei oder drei Wochen zuspitzen sollte. „Die Pläne liegen vor.“ Er glaube nicht, dass es Anschläge auf Impfzentren geben werden. Das Zentrallager in NRW werde man dennoch vernünftig bewachen. „Die Impfzentren wird die jeweilige Kreispolizeibehörde im Blick haben.“

Freitag, 18. Dezember

21.21 Uhr: Pflegerat schlägt Alarm: „Situation unerträglich und unverantwortbar“

Der Pflegerat NRW schlägt Alarm: In der Altenpflege sei die Situation dramatisch, besonders in den stationären Einrichtungen der Langzeitpflege, betonte der Pflegerat am Freitag. Das Personal sei schon vor der Pandemie knapp gewesen, inzwischen sei die Lage vielerorts „katastrophal“, betonte der Vorsitzende Ludger Risse. „Einige Einrichtung haben kaum noch eigene Pflegepersonen zur Verfügung, weil auch hier der Krankenstand sowie die Zahl der selbst mit Covid-19-Infizierten beständig zunimmt.“

Hinzu komme, dass Mitarbeiter aus Personalagenturen - sogenannte Leasingkräfte - nicht mehr verfügbar seien, da diese fast flächendeckend für Einsätze in Impfzentren oder für Teststationen engagiert wurden. Nun fehlten auch diese Kollegen in der Versorgung. Dabei seien sie oft die letzten „Rettungsanker“.

Die Pflegekräfte sollten nun noch Schnelltests beim Personal, Besuchern und Bewohnern durchführen. „Das ist nicht leistbar und zwingt dazu, entweder gegen den Versorgungsauftrag oder die Coronaschutzverordnung NRW zu verstoßen“, warnte Risse. „Diese Situation ist vielerorts unerträglich und unverantwortbar.“

Ein Einsatz von Katastrophenhelfern könne die Lage etwas abmildern. Diese sollten in Testung und Impfassistenz geschult und dann eingesetzt werden. „Wenn dazu der Katastrophenfall ausgerufen werden muss, dann ist es an der Zeit, dieses zu tun, bevor sich die Situation noch mehr dramatisiert.“

18.20 Uhr: Stadt Köln hat merkwürdige Silvester-Idee – „Dümmer geht's nicht mehr“

07:08 Uhr: Weihnachten in NRW mit Freunden oder Familie möglich

In der Kernweihnachtszeit vom 24. bis 26.12. dürfen NRW-Bürger sich entweder mit Freunden eines anderen Hausstandes treffen oder mit ihrem engeren Familienkreis unabhängig von der Zahl der Haushalte. Sie dürfen aber beide Optionen nicht vermischen und müssen auf jeden Fall die Höchstgrenze von fünf Personen einschließlich der Einladenden einhalten. Kinder bis zu 14 Jahre einschließlich werden dabei nicht mitgezählt. Diese Regelungen der Coronaschutzverordnung hat das NRW-Gesundheitsministerium am Donnerstag noch einmal erläutert.

Weihnachten wird dieses Jahr in NRW anders. Foto: imago images / MiS

Zuvor hatte es Unklarheiten zur Umsetzung etwa für Alleinlebende gegeben. Sie haben - genauso wie Familien - die Möglichkeit, Freunde oder Nachbarn eines Haushaltes zum Feiern einzuladen. Wer im Familienkreis feiern will, darf Ehe- und Lebenspartner, Geschwister und Geschwisterkinder sowie deren Haushaltsangehörige einladen. Wenn Partner von Kindern von diesen getrennt in einer eigenen Wohnung leben - also keine Haushaltsangehörige sind - dürfen sie nicht dazukommen.

Donnerstag, 17. Dezember

15.57 Uhr: NRW-Gesundheitsminister Laumann macht klare Ansage an SIE

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat die Leiter von Pflege- und Altenheimen eindringlich davor gewarnt, Besucher aus Sorge vor Ansteckungen mit dem Coronavirus auszusperren. „Ich werde die Besuchsmöglichkeiten in den Heimen durchsetzen“, sagte der CDU-Politiker.

„Um das mal abschließend zu klären: Ein Heimleiter hat nicht das Recht, das Heim dichtzumachen.“ Man werde den Heimen über die Weihnachtsfeiertage mit Personal helfen. Es würden zusätzlich Sanitäter zur Verfügung stehen – etwa für die Schnelltests.

12.21 Uhr: Corona-Schutzimpfungen können noch in diesem Jahr beginnen

In einer Pressekonferenz haben NRW-Ministerpräsident Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) am Donnerstag über den Stand der Vorbereitungen informiert. Dabei kündigte Laschet an, dass in NRW am 27. Dezember mit den ersten Corona-Schutzimpfungen gestartet werden soll.

Weiter erklärte der Ministerpräsident, dass der Impfstoff in 53 Zentren des Landes gebracht und verimpft werde, sobald dieser deutschen Boden erreicht habe. „Das Impfen ist einfach der schönere Teil dieser Pandemiebekämpfung, wir sollten uns alle darüber freuen“, sagte er. Die Impfung lasse darauf hoffen, dass wir in absehbarer Zeit wieder wie vor der Pandemie leben können. Wie der Impfstoff verteilt werde, werde entlang der Prioritäten, die die ständige Impfkommission festgelegt habe, durch die örtlichen Bürgermeister und Landräte entschieden. Und diese müssten bis dahin dafür sorgen, dass von Jedem eine Einverständniserklärung zum Impfen vorliege. An erster Stelle stünden Bewohner von Altenheimen, wie Gesundheitsminister Laumann anschließend sagte. Wie viele Impfdosen am 27. Dezember zur Verfügung stehen würden, sei bislang allerdings noch nicht klar.

Schließlich sprach Laschet von einem einem „Licht am Ende eines langen Tunnels“, einem „Lichtblick“ also. Dennoch appellierte der Ministerpräsident an die Bevölkerung, die Corona-Regeln auch noch einzuhalten, wenn bereits geimpft werde. Zuvor hatten Spitzenvertreter der Landesregierung sowie Ärzteverbände und Kommunen bei einem „Impf-Gipfel“ über die Vorbereitungen beraten.

11.19 Uhr: Laschet wendet sich mit Regierungschefs aus Holland und Belgien an Bevölkerung

In einer gemeinsamen Videobotschaft haben NRWs Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der belgische Regierungschef Alexander De Croo und der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte an ihre Landsleute appelliert, wegen der Corona-Pandemie keine Reisen in die jeweiligen Nachbarländer zu unternehmen. In dem am Donnerstag auf Twitter und Facebook veröffentlichten Video riefen die drei Ministerpräsidenten die Bürger auf, zu Hause zu bleiben.

Laschet sagte: „Im Moment heißt Solidarität mit unseren Nachbarn und Freunden vor allem: Zurückhaltung“. Deshalb bitte er gemeinsam mit seinen Ministerpräsidenten-Kollegen: „Bleiben Sie zu Hause.“ „Tragen Sie das Virus nicht über die Grenze“, hieß es weiter. „Helfen Sie durch verantwortliches Verhalten mit, das Virus zu bekämpfen, damit wir bald wieder besseren Zeiten entgegensehen können.“

Auch De Croo betonte, die Niederlande, NRW und Belgien seien „einander beste Nachbarn“. „In diesen schwierigen Zeiten stehen wir solidarisch zusammen. Leider heißt das, dass jeder in seinem Heimatland bleibt, die Regeln befolgt und die Grenze nur für notwendige Reisen überquert.“ Rutte sagte, die Niederländer besuchten gerne ihre Nachbarn in Belgien und Deutschland. „Aber die Realität ist jetzt, dass nicht nur wir die Grenze überqueren, das Virus tut es auch. Darum rufe ich jeden auf: Fahren Sie wirklich nur über die Grenze, wenn es notwendig ist. Nicht um einzukaufen, nicht für den Spaß.“

Belgien, die Niederlande und Nordrhein-Westfalen sind gute Nachbarn. Wir unterstützen uns gegenseitig in diesen schwierigen Zeiten.



Das tun wir am besten, indem wir zu Hause bleiben.



Gemeinsame Botschaft mit Ministerpräsidenten @MinPres Mark Rutte und @ArminLaschet. pic.twitter.com/XkWlIRlwCb — Alexander De Croo (@alexanderdecroo) December 17, 2020

07.35 Uhr: Ausbruch in Neusser Flüchtlingsunterkunft mit zahlreichen Infizierten

In einem Neusser Flüchtlingsheim haben sich fast 100 Bewohner mit Corona infiziert, wie der „WDR“ meldet. Demnach hatten die Gesundheitsbehörden die rund 500 Bewohner am Sonntag auf das Virus getestet, woraufhin 96 Tests positiv ausfielen. Alle Bewohner befinden sich nun mindestens bis zum 24. Dezember in Quarantäne. Zwei Tage vorher will die Stadt Neuss eine weitere Reihentestung durchführen. Dann soll beraten werden, wie es weitergeht, so Kreisdirektor Dirk Brügge.

Da die Einrichtung nicht voll ausgelastet ist, könne man die Bewohner dort voneinander trennen und müsse nicht auf Hotels zurückgreifen. Wo sich die Bewohner infiziert haben, ist unklar.

Mittwoch, 16 Dezember

22.00 Uhr: NRW-Gesundheitsminister ist froh über „Licht am Ende des Tunnels“

In einem Interview mit t-online hat NRW Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann zugegeben, er sei froh „über das Licht am Ende des dunklen und langen Tunnels“.

Allerdings gebe er zu bedenken, dass immer noch nicht klar sei, ob geimpfte Menschen das Virus nicht doch noch weiterverbreiten. Das ganze Interview liest du bei t-online.

Die NRW-Landesregierung berät am Donnerstag bei einem Spitzengespräch mit Kommunen und Ärzteverbänden über den Fahrplan der Corona-Schutzimpfungen. Anschließend wollen Ministerpräsident Armin Laschet und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (beide CDU) über den Stand der Vorbereitungen informieren.

Nach Angaben von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) könnte es in Deutschland schon nächste Woche mit den Impfungen losgehen. Noch vor Heiligabend könnte der erste Impfstoff in der EU zugelassen werden. In NRW sind 53 Corona-Impfzentren in den Kreisen und kreisfreien Städten aufgebaut worden.

16.13 Uhr: SPD attackiert Armin Laschet

Die SPD-Opposition hat Armin Laschet (CDU) rechtswidriges Vorgehen bei Aufträgen an die Modefirma van Laack vorgeworfen. Sie sieht nach Kritik an der Qualität von Schutzkitteln „45 Millionen Euro in den Sand gesetzt“. Die Mönchengladbacher Modefirma wies dagegen Kritik an ihren im Sommer an das Land gelieferten Produkten zurück: Es habe insgesamt nur eine Kundenbeschwerde über die gelieferten Kittel gegeben, sagte Van Laack-Chef Christian von Daniels der dpa. Eine Pflegeeinrichtung habe die Kittel zu leicht gefunden, sie seien daraufhin gegen schwerere ausgetauscht worden.

Die Uni-Klinik Essen hatte rund 40.000 der van-Laack-Schutzkittel ausgemustert. Die Kittel würden „beim Anziehen schnell reißen“, hatte die Klinik am Dienstag auf Anfrage mitgeteilt. Unternehmenschef von Daniels betonte, dass bewusst und auftragsgemäß ein besonders leichtes Material verwendet worden sei.

Die Einmal-Kittel seien für den Gebrauch in der Pflege oder auch für Besucher gedacht - und nicht zum Beispiel für Ärzte im OP. „Ich hätte mir gewünscht, dass sich die Uni-Klinik Essen auch bei uns meldet“, sagte der Firmenchef.

10.40 Uhr: Lockdown-Effekt: Weniger Stau in NRW

Aufgrund des Lockdowns hat es am Mittwoch wesentlich weniger Stau in NRW gegeben als üblich. Um 8.30 Uhr war eine Gesamtstaulänge von etwa 20 Kilometern zu verzeichnen, wie der Landesbetrieb Straßenbau NRW der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Zur gleichen Zeit am vergangenen Mittwoch sei es etwa fünf Mal so viel gewesen. Da der Wert auch im Vergleich zu den anderen Tagen hervorsteche, könne diese Veränderungen auf den Beginn der verschärften Corona-Maßnahmen zurückgeführt werden, sagte ein Sprecher.

07.10 Uhr: Vermisste Seniorin mit Corona wiedergefunden

Die Polizei Oberhausen hat eine vermisste Seniorin mit Corona-Infektion wiedergefunden. Der 87-Jährigen gehe es gut, sie sei am späten Dienstagabend aufgegriffen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Frau war tagsüber aus ihrem Pflegeheim verschwunden. Die Polizei suchte auch mit einem veröffentlichen Foto nach ihr, wies ausdrücklich auf Infektionsgefahr durch Dritte hin.

06.00 Uhr: Laschet lehnt Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ab

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) lehnt trotz des erneuten Lockdowns eine Verlängerung der Mehrwertsteuersenkung ab. In einem Interview mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (RND) verneinte er die Frage nach einer Fortsetzung. „Die Kunst wird sein, den kritischen Punkt nach Auflösen der verschiedenen Programme von Kurzarbeit und Insolvenzverschiebung abzufangen“, sagt er. Die kurz- und mittelfristigen Folgen des jetzigen Lockdowns kämen ja noch hinzu.

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Foto: imago images / Ralph Sondermann

