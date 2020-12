NRW: Spaziergänger machen ungewöhnliche Entdeckung im Wald – ihr Fund ist nichts für schwache Nerven

Als zwei Spaziergänger die Mittagssonne in NRW genießen wollten, machten sie einen abstoßenden Fund.

Im Landkreis Kleve ermittelt nun die Polizei NRW in diesem Fall und suchen Zeugen von dem Vorfall am 19.12.

NRW: Spaziergänger machen grausamen Fund

Am vergangenen Samstag entdeckten zwei Fußgänger bei einem Spaziergang im Wald in Geldern einen Tierkadaver. Dabei handelte es sich um ein totes Schaf. Zunächst ist dies in einem Wald nicht ungewöhnlich. Dennoch waren die beiden Passanten sofort alarmiert. Als sie dem leblosen Tier näherkamen, fiel sofort auf, dass es sich um ein Verbrechen handeln muss.

Gegen 15.30 Uhr verständigten sie die Polizei. Zuvor haben nämlich unbekannte Täter das tote Tier verstümmelt. Dem Schaf wurden alle vier Hufe abgetrennt.

Um die Umstände der grausamen Tat aufzudecken, bittet die Polizei in Kleve um Hinweise möglicher Augenzeugen. Die Kriminalpolizei in Geldern schaltete sich ebenfalls ein und versucht Informationen über den Tathergang zu sammeln. Noch konnte nicht geklärt werden, woher das Tier stammt und wie es zu dem Tod des Schafes kam.

Wer an dem Tag etwas Auffälliges auf dem Waldstück am Bönninger Weg entdeckt hat, soll sich umgehend unter der 02831 1250 bei der zuständigen Behörde in Geldern melden. (neb)