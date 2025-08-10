NRW: Mann (41) geht mit Messer auf Kneipenbesucher los – ein Gast stirbt!

Schreckliche Szenen bei einer Kneipe in Geldern (NRW)! Ein 41-jähriger Mann ging plötzlich auf Gäste los, attackierte sie mit einem Messer. Ein Mann starb noch am Tatort.

Blutige Attacke am Samstagabend (9. August): Im niederrheinischen Geldern (NRW) ist nach Polizeiangaben Mann (56) bei einer Auseinandersetzung in einer Kneipe schwer verletzt worden. Er starb noch am Tatort.

Polizei ermittelt nach Bluttat

Nach Angaben der Polizei war der 41-Jährige aus Kevelaer der Kneipe am Markt verwiesen worden. Er kehrte gegen 21 Uhr am Samstagabend mit einem Messer zurück und stach auf Gäste der Lokalität ein. Der Tatverdächtige wurde noch vor Ort festgenommen. Das teilte eine Polizeisprecherin mit.

Für einen 56-jährigen Mann aus Gelsenkirchen kam jede Hilfe zu spät. Zwei weitere Menschen, eine 24-Jährige aus Kevelaer und ein 47-Jähriger aus Geldern wurden bei der Messer-Attacke mindestens schwer verletz, Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Am Tatort gebe es weiträumige Absperrungen durch die Polizei.

Zeugen müssen noch vernommen werden

Die Polizei richtete eine Mordkommission ein. Der 41-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen Totschlags erließ. (mit dpa)

Ebenfalls am Samstagabend spielte sich in NRW ein weiteres schreckliches Drama ab. In der Nähe von Düsseldorf kam es zu einem grausamen Verkehrs-Unfall. Zwei Jugendliche (15, 17) sind tot. Weitere Insassen wurden verletzt. Der Fahrer eines BMW X4 M Competition war in Richtung Düsseldorf-Urdenbach unterwegs gewesen, als er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und mit zwei Bäumen kollidierte.

Schrecklicher Auto-Unfall am selben Tag

Für eine 17-jährige Langenfelderin sowie einen 15-Jährigen aus Langenfeld kam jede Hilfe zu spät. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.