NRW: Ehepaar stirbt bei Feuer in der Wohnung – erschütternde Details!

Bei dem Brand in Geldern in NRW ist ein Ehepaar ums Leben gekommen.

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Geldern in NRW am 29. Dezember steht die Ursache für das Feuer fest. Rettungskräfte versuchten, einen Mann (84) zu reanimieren. Seine 73-jährige Ehefrau war bereits tot, als die Rettungskräfte sie fanden.

NRW: Ehepaar stirbt nach Brand im eigenen Haus

Am 29. Dezember um 22.35 Uhr hat ein Wohnhaus im St-Adelheid-Weg in Geldern in NRW Feuer gefangen. Vor Ort fanden die Rettungskräfte einen 84-jährigen Mann. Trotz der Reanimationsversuche vor Ort erlag er seinen Verletzungen wenig später im Krankenhaus. Seine Frau starb noch im Haus. Die Obduktion des Ehepaares hat ergeben, dass beide an einer Rauchgasvergiftung gestorben sind. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Brandursache steht fest

Die Löscharbeiten der Feuerwehr zogen sich am 29. Dezember bis in die Nacht. Wegen des Löschschaums verzögerten sich die polizeilichen Ermittlungen und auch ein Brandsachverständiger könnte das Haus erst am 2. Januar betreten. Inzwischen steht jedoch fest, dass ein Adventskranz den Brand verursacht hat. Dieser war mit echten Kerzen bestückt und stand im Wohnzimmer des Hauses, als er Feuer fing. (lmd)