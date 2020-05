NRW: Geiselnehmer fliehen aus Klinik ++ Polizei schnappt Täter in Aachen ++ Eine Person stirbt nach Schuss

Bedburg-Hau. Dramatische Szenen in der LVR-Klinik in Bedburg-Hau (NRW)!

Am späten Montagabend konnten zwei Patienten (38, 43) aus dem Maßregelvollzug der Klinik in Bedburg-Hau (NRW) fliehen, nachdem sie zuvor einen Pfleger als Geisel genommen hatten.

NRW: Ausbruch aus Klinik! Zwei Patienten nach Geiselnahme auf der Flucht

Die beiden Männer waren mit Küchenmessern bewaffnet, als sie gegen 22.45 Uhr einen Pfleger in ihre Gewalt brachten. Ein weiterer Pfleger wurde ihm Rahmen der Geiselnahme von den beiden Patienten eingeschlossen. Unter einem Vorwand zwangen sie ihr Opfer dazu, die Zugangstüren zum Gebäude öffnen zu lassen. Beide Klinikmitarbeiter blieben unverletzt, hieß es am Dienstagvormittag

Draußen schnappten die zwei Männer sich den weißen Ford Mondeo des Pflegers und ergriffen damit die Flucht. Wie die Kreispolizeibehörde Kleve am frühen Dienstagmorgen mitteilte, konnten die Ermittler die beiden Täter jedoch noch nicht aufspüren. Man geht aber davon aus, dass mindestens ein Flüchtiger noch mit einem der Messer bewaffnet sein könnte, das bei der Geiselnahme eingesetzt wurde. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mitteilte, deuten Umstände der Flucht darauf hin, dass das Duo gewaltbereit sei.

Festnahme am Dienstagabend – Täter stirbt nach Schussverletzung

Am Dienstagabend vermeldete die Polizei dann die Festnahme der beiden Männer. Jedoch erlitt einer der Täter dabei eine Schussverletzung. Er wurde noch durch einen Notarzt versorgt, dieser konnte aber den Tod des Mannes nicht verhindern. Welcher der beiden Flüchtigen verstorben ist, ist nicht bekannt.

Nach landesweiten Fahndungsmaßnahmen konnte Montagnachmittag bereits das Fluchtfahrzeug in Aachen gefunden werden. Ein Zeuge meldete sich bei der Polizei und wies auf den weißen Ford Mondeo hin, der im Ortsteil Verlautenheide parkend und ohne Insassen abgestellt war. Kurz vor der Festnahme soll es zu einer bedrohlichen Lage an der Joseph-von-Görres-Straße gekommen sein, in die auch eine unbeteiligte Frau verwickelt wurde.

Das Polizeipräsidium Mönchengladbach Neutralitätsgründen hat die Ermittlungen aus Neutralitätsgründen übernommen.

Beide Männer hatten seit Oktober bzw. Dezember 2019 wegen Raubdelikten im Maßregelvollzug der LVR-Klinik in Bedburg-Hau (NRW) gesessen. (at/ldi)