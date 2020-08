NRW: Gehbehinderter Bettler in der Innenstadt – als Beamte DAS sehen, werden sie misstrauisch

Lüdenscheid. Dass sich ein genaueres Hinsehen stets lohnt, zeigten zwei Streifenpolizisten am Samstag in Lüdenscheid (NRW).

Vormittags gegen 10.30 Uhr waren die beiden Beamten auf dem Wochenmarkt in Lüdenscheid (NRW) unterwegs. Dabei entdeckten sie einen bettelnden Mann, der gebückt und zitternd mit einer Krücke über dem Markt humpelte und ein Bein auffällig nach innen gestellt hatte.

NRW: Polizisten beobachten Bettler – und werden skeptisch

Als die Polizisten den Mann bemerkten, warf eine ältere Dame gerade eine Münze in den Becher des Bettlers. Doch die Polizisten trauten der Sache nicht. Da die Bewegungen des angeblich schwerbehinderten Mannes ihnen unecht vorkamen, kontrollierten sie ihn.

In dieser Haltung war der Bettler unterwegs, den die Polizei in Lüdenscheid bemerkte. Foto: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Der Bettler entpuppte sich als 27-Jähriger aus Wuppertal. Als die Polizeibeamten ihn baten, ihnen zur nahegelegenen Wache zu folgen, folgte er ihnen nach wie vor humpelnd.

Doch das änderte sich, als sie auf dem Revier ankamen. Dort konfrontierten die Polizisten den 27-Jährigen mit ihrem Verdacht und forderten ihn auf, das ganze Schauspiel zu beenden – mit einer offenbar heilenden Wirkung auf den Wuppertaler.

Auf der Wache fliegt der Schwindel auf

Denn von Zittern, gebückter Haltung oder nach innen gestellten Beinen war urplötzlich nichts mehr zu sehen. Ohne Probleme konnte der 27-Jährige aufrecht gehen oder auch Treppen steigen. Den Menschen auf dem Wochenmarkt hatte er nur etwas vorgemacht.

Diese Masche ist den Polizisten bekannt. Wer beim Betteln derartige Fehlverhältnisse nur vortäuscht, kann sich des Bettelbetrugs schuldig machen. Auch aggressives oder zu aufdringliches Betteln kann zu einer Anzeige führen. Grundsätzlich ist Betteln in Deutschland hingegen erlaubt.

Ein #Bettler mit Extrembehinderung erlebte Samstag in #Lüdenscheid eine Spontanheilung. Krücke, gebückte Haltung, nach innen gestelltes Bein, Zittern am ganzen Körper. Auf der Wache endete das Schauspiel. Unsere PM: https://t.co/phDFHJznpe #PolizeiMK pic.twitter.com/mfbYUWhXgb — Polizei NRW MK (@polizei_nrw_mk) August 10, 2020

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang auch vor kreativen Taschendieben, die sich als Bettler tarnen und ihre Opfer mit ihren Einschränkungen oder Behinderungen abzulenken versuchen. Daher mahnen die Ermittler in solchen Fällen auch zu gewisser Skepsis. (at)