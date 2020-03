NRW: Gefängnis bietet ungewöhnlichen Job an - DAS musst du dafür können

Geldern. Kurios ist es schon, welchen Job die JVA Geldern (NRW) nun anbietet. Mittels einer öffentlichen Ausschreibung sucht das Gefängnis nämlich Mitarbeiter für ein Sommerfest. Noch zwei Wochen hast du Zeit, dich zu bewerben.

Am 25. April und am 2. Mai soll das Sommerfest in Geldern starten. Was du brauchst, um dich zu bewerben? Einen Imbiss-Wagen. Und nicht irgendeinen. Grill-Hähnchen sollen dort zubereitet werden – mit Pommes. Denn die JVA spendiert den Insassen zum Fest eine leckere Portion halbes Hendl.

NRW: So kannst du dich bewerben

Doch du musst die Hähnchen nicht nur zubereiten können, sondern auch fix sein. In knappen Zeitfenstern müssen 600 halbe Hähnchen mit Pommes rot-weiß verteilt werden.

NRW: Zum Sommerfest spendiert die JVA Geldern den Gefangenen ein halbes Hähnchen. Foto: imago images / Ralph Peters

In der Ausschreibung steht, dass an beiden Tagen vormittags und nachmittags 130 bis 160 Portionen verteilt werden müssen – und das in höchstens zwei Stunden.

----------

Mehr News aus NRW:

NRW: Frau macht sich große Sorgen um ihren Freund – dann kommt ausgerechnet DAS heraus

NRW: Fahrer verliert Kontrolle über Lkw und rast auf Kind zu – dann geschieht ein Wunder

NRW: Frau lebt jahrelang mit Geheimnis – ihr Outing hat krasse Konsequenzen! „Erstmal ordentlich verdroschen“

----------

„Der Auftragnehmer gibt ein halbes Grillhähnchen und Pommes frites mit Ketchup und Mayonnaise an die Inhaftierten aus einem Grill-Hähnchen-Wagen aus.“ Aber keine Angst: „Die Inhaftierten befinden sich unter Aufsicht durch Personal der JVA.“

+++ Hund: Frau geht in NRW Gassi – plötzlich wird ihr Schreckliches angetan +++

Interesse? Bis zum 24. März kannst du dich auf der Website von vergabe.NRW bewerben. Wir wünschen schon jetzt einen guten Appetit!