NRW: Das sind Europas gefährlichste Sexualstraftäter – Europol jagt auch DIESEN Mann aus Köln

Den Haag. Europol macht Jagd auf die gefährlichsten Sexualstraftäter in Europa! Unter ihnen ist auch ein Mann aus NRW!

Die Polizeibehörde der Europäischen Union in Den Haag (Niederlande) hat eine Liste mit den 19 gefährlichsten Sexualverbrechern veröffentlicht. Die Vorwürfe wiegen schwer, sie sind „Europe's Most Wanted“, die meistgesuchten Verbrecher in Europa.

Das ist die Liste der meistegesuchten Sexualverbrecher in Europa:

Mohammed Herzi (61) aus Tunesien

Vorwurf: Mohammed Herzi soll eine Frau mit dem Versprechen, ihr einen Job zu verschaffen, nach Malta gelockt haben. Als sie in ihrem Apartment ankam, soll er sie eingesperrt, vergewaltigt und geschlagen haben. Weil sie ihm das Geld für die Reise nach Malta nicht zurückzahlen konnte, zwang er die Frau zur Prostitution. Nach fünf Tagen konnte das Opfer fliehen.

Mohammed Herzi Foto: Europol

Frank Sayed Mohammad Sadegh Heskjaer (63) aus Dänemark

Vorwurf: Sexuelle Ausbeutung von Kindern und Kinderpornographie

Frank Sayed Mohammad Sadegh Heskjaer Foto: Europol

Osman Idris Mohammad (34) aus dem Sudan

Vorwurf: Am 21. August 2015 um 3 Uhr morgens soll Osman Idris Mohammad eine Frau vor ihrer Wohnung überfallen und versucht haben, sie zu vergewaltigen. Sie konnte fliehen, doch der 34-Jährige soll sie verfolgt haben. Sie lief zu ihrer Wohnung zurück, wo der Beschuldigte versucht haben soll, die Tür gewaltsam zu öffnen, was ihm nicht gelang. Während des Verfahrens gegen ihn wies er die Vorwürfe zurück, obwohl Überwachungskameras den Überfall aufgezeichnet hatten. Er gab an, krank zu sein, dann erschien er nicht mehr vor Gericht und ist seitdem auf der Flucht. Die Jury befand ihn schuldig.

Osman Idris Mohammad Foto: Europol

Musa Njie (39) aus Zentralafrika

Vorwurf: Musa Njie wurde zu einer Gefängnisstrafe von zwei Jahren und drei Jahren wegen Vergewaltigung, Belästigung und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verurteilt.

Musa Njie Foto: Europol

Saliboko Yumbi (31) aus Belgien

Vorwurf: Saliboko Yumbi und ein Komplize sollen eine Frau, die sie zuvor in einer Bar in Belgien getroffen hatten, nach Hause verfolgt und sich Zutritt zu ihrem Haus verschafft haben. Die beiden Männer vergewaltigten die Frau in der Nacht.

Foto: Europol

Antonio Vladimir Vinueza Morales (48) aus Ecuador

Vorwurf: Antonio Vladimir Vinueza Morales hat seine eigene Tochter sexuell missbraucht und vergewaltigt, als sie zehn Jahre alt war. Zwischen 2001 und 2006 masturbierte er vor ihr, fasste ihr an die Vagina und penetrierte sie anal. Er wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt.

Foto: Europol

Francois di Pasquali (48) aus Frankreich

Vorwurf: Francois di Pasquali wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er im Juni 2009 eine 84-jährige Frau vergewaltigte, die an Alzheimer litt. Der Gesuchte hat Familie in Italien und Spanien, weshalb Europol vermutet, dass er sich dort aufhalten könnte.

Francois di Pasquali Foto: Europol

Nesat Bego (42) aus Serbien

Vorwurf: Am 3. Februar 2016 attackierte Nesat Bego ein Kind unter elf Jahren in Luxemburg. Zu seinem Gerichtstermin im Dezember 2018 war er nicht erschienen und wurde zu fünf Jahren Haft verurteilt. Seit dem 5. Dezember 2019 wird er mit einem internationalen Haftbefehl gesucht. Er hat Luxemburg vermutlich verlassen.

Nesat Bego Foto: Europol

Egidijus Potockis (39) aus Litauen

Vorwurf: 2012 soll Egidijus Potockis stark alkoholisiert sein Opfer gemeinsam mit zwei Komplizen dreimal vergewaltigt haben.

Foto: Europol

Ioan Grad (56) aus Rumänien

Vorwurf: Ioan Grad wurde zu zehn Jahren Haft verurteilt, weil er im August 2003 gemeinsam mit einem Komplizen zwei minderjährige Mädchen - 14 und 15 Jahre alt - entführte. Vier bis fünf Stunden lang zwangen sie die Teenager zum Sex.

Ioan Grad Foto: Europol

----------------

Verbrechen: DAS sind Europas gefährlichste Frauen – sie haben alle eins gemeinsam

Ein Baby kostet 28.000 Euro: Europol nimmt Schieberbande hoch

Echter Mafia-Krimi mitten in NRW: Undercover-Ermittler auf den Spuren der ´Ndrangheta – plötzlich bekommt er ein heikles Angebot

----------------

Soheil Omid Kholossian aus Deutschland

Vorwurf: Auch er ist auf der Liste der gefährlichsten Sexualverbrecher in Europa zu finden, auch die Polizei NRW hat ihn zur Fahndung ausgeschrieben: Soheil Omid Kholossian. Der gebürtige Darmstädter soll im November 2017 eine damals 16-Jährige aus Köln (NRW) zwischen dem 15. und 27. November 2017 zweimal sexuell missbraucht haben.

Der Beschuldigte Soheil Omid Kholossian aus NRW. Foto: Polizei Köln

Nach Ermittlungen der Polizei Köln soll der 32-Jährige das Opfer am Hauptbahnhof in Köln kennengelernt haben. Danach seien der Tatverdächtige und die Kölnerin mehrere Tage über Handy-Nachrichten in Kontakt geblieben.

Opfer aus NRW zweimal sexuell missbraucht

Die beiden sollen sich dann getroffen, Soheil Omid Kholossian das Mädchen dann sexuell misshandelt haben.

Im Anschluss an das Treffen soll der deutsche Staatsangehörige psychischen Druck auf das Opfer ausgeübt und mit einem Suizid gedroht haben, woraufhin sich die damals 16-Jährige erneut mit dem Tatverdächtigen traf.

+++ Aktenzeichen XY: Mädchen (10) aus NRW vor 34 Jahren ermordet – jetzt wird der Fall neu aufgerollt +++

NRW: Tatverdächtiger setzt sich in den Iran ab

Das zweite Treffen fand in der Wohnung des Opfers in Kerpen in NRW statt, dort soll Soheil Omid Kholossian sie erneut vergewaltigt haben.

Laut Europol habe sich der Tatverdächtige in den Iran abgesetzt. Dort soll er als Reiseführer arbeiten und vor allem europäische Touristen herumführen. Mehr zu dem Gesuchten kannst du hier nachlesen>>>

Hinweise zu den Gesuchten können online anonym abgegeben werden. Zu Soheil Omid Kholossian nimmt auch die Polizeidienststelle in Köln Hinweise zu entgegen unter der Telefonnummer 0221/2290 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de. (cs)