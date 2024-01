NRW-Bauern mit Kampfansage: HIER legen Landwirte den Verkehr lahm

Ab Montag (8. Januar) droht Stillstand! Wütende Bauern und die Bahn-Gewerkschaft GDL könnten für einige Tage für ein echtes Chaos in unserem Land sorgen – betroffen ist auch NRW. Ein Landwirt aus NRW hat jetzt eine Kampfansage gemacht.

Die Landwirte in NRW sind sauer. Sie wollen gegen die Sparpläne der Ampel protestieren. Ihre Subventionen für Agrardiesel und die Kfz-Steuerbefreiung sollen gestrichen werden (wir berichteten). Doch am Donnerstagnachmittag (4. Januar) dann die Nachricht: Die Ampel-Koalition will geplante Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurücknehmen!

Landwirt aus NRW bestätigt angemeldete Demos

Protestiert werden soll aber trotzdem, wie Thomas Leuchten von der Landwirtschaft verbindet Deutschland e. V. NRW gegenüber DER WESTEN schildert. Die stückweise Abschaffung der Rückvergütung sei am Ende nur eine Streichung der Subventionen auf Zeit, wie Leuchten betont. Erstmal müsse alles „schwarz auf weiß“ sein.

Leuchten bestätigte zahlreiche angemeldete Demos in NRW zwischen dem 8. Januar und dem 15. Januar. Eine große Demo soll am Montag (8. Januar) stattfinden. Landwirte aus Essen, Mettmann, Niederrhein und Co. fahren sternförmig nach Düsseldorf. Dann geht es weiter zur Großdemo nach Köln.

HIER könnte es zu Verkehrseinschränkungen kommen

Autofahrer müssen sich also auf Verkehrsbehinderungen einstellen. Doch Leuchten verspricht: „Wir blockieren keine Autobahnen. Auch keine Schnellstraßen, außer die Polizei leitet uns“. Die härteste Protestform, die er angekündigt hat: „Vielleicht blockieren wir Autobahn-Auffahrten“. In der Essener Innenstadt soll zudem am Mittwoch (10. Januar) ein Protest stattfinden.

Die genauen Routen stehen übrigens noch nicht fest. Fakt ist: Wenn die Bauern am Montag aus allen Himmelsrichtungen quer durch NRW fahren, dürfte es aber auf jeden Fall zu Verkehrsproblemen kommen – zudem, wenn auch noch die GDL zum Streik aufruft.

Auch GDL plant Streiks

GDL-Boss Claus Weselsky hatte angekündigt: „Ab dem 8. Januar sollte man mit längeren Arbeitskämpfen rechnen.“ Man darf gespannt sein, inwiefern es wirklich zu Einschränkungen kommt.