Drama in einem Schwimmbad in NRW! In Kerpen mussten am Freitag (21. Juli) an die 100 Badegäste von jetzt auf gleich die Wasserbecken verlassen. So schnell war ihnen bestimmt noch nie die Schwimmlust vergangen.

Denn im Keller des Gebäudes gab es ein Leck in einer Gasleitung und ein Atemgift breitete sich bereits in den oberen Räumen aus. Zwei Badegäste wurden verletzt und mussten ins Krankenhaus. Nun hat das Schwimmbad in NRW einen Schlussstrich gezogen.

NRW: Gas-Austritt in Schwimmbad – Mitarbeiter reagieren schnell

Ein Schwimmbad in Kerpen musste am Freitag evakuiert werden. Alle Gäste sollten die Räumlichkeiten und die Wasserbecken sofort verlassen, laut Feuerwehr waren es 99. Betroffen war die Erftlagune in Kerpen-Sindorf.

Um kurz vor 18 Uhr meldeten Mitarbeiter im Technikerkeller den Gasaustritt der Feuerwehr. Dabei handelte es sich um Chlorgas – ein aggressives Atemgift. Bis die Einsatzkräfte gekommen wären, wäre es vielleicht schon zu spät gewesen. Deshalb legten die Mitarbeiter selber Hand an und schafften es, das Leck zu schließen, bevor noch mehr Gas austreten konnte.

NRW-Feuerwehr lobt Einsatz

Auch die Evakuierungsmaßnahmen übernahmen die Mitarbeiter umgehend. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle 99 Badegeäste das Schwimmbad verlassen. So konnte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot mehrerer Einheiten gleich das Gelände absperren und den Technikkeller kontrollieren.

Sie verständigten zudem Rettungskräfte und Notarztwagen, die sich um die Verletzten kümmerten. Mindestens zwei Badegästen wurden bei dem Gasnotfall leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere betroffene Patienten wurden gemeinsam mit den übrigen Badgeästen vor Ort betreut.

Die Feuerwehr sprach am Samstag ihren Dank gegenüber den Mitarbeitern aus, die mit ihrem „vorbildlichen Verhalten“ die Lage vor Ort unter Kontrolle gehalten hatten.

Erftlagune in Kerben macht fürs Wochenende dicht

Die Einsatzkräfte konnten jedoch schnell Entwarnung geben. Es bestand keine Gefahr mehr am Freitagabend. Erleichterung bei Badegästen und Mitarbeitern. Sie mussten nur noch gut durchlüften.

Allerdings bleibt das Schwimmbad aufgrund des Vorfalls übers Wochenende erst einmal geschlossen. In der kommenden Woche wolle man aber wieder öffnen, heißt es aktuell auf der Webseite. Ab Montag um 14 Uhr wolle man aber wieder „wie gewohnt“ öffnen.