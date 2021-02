NRW: Gas-Drama in Ennepetal – Mann stirbt, mehrere Häuser müssen evakuiert werden

In einem Haus in Ennepetal (NRW) soll am Dienstag Kohlenmonoxid ausgetreten sein – mit schlimmen Folgen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr haben einen leblosen Mann (48) in der betroffenen Wohnung in der Innenstadt von Ennepetal (NRW) gefunden.

NRW: Toter bei Gas-Unglück in Ennepetal

Zunächst hat ein Angehöriger den leblosen Lörper in dessen Wohnung im Erdgeschoss entdeckt. Er alarmierte sofort den Rettungsdienst, doch für den 48-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Der Verdacht einer Kohlenmonoxidvergiftung liegt nahe.

Als die Einsatzkräfte eintragen, schlug der CO-Melder sofort Alarm. Die Helfer verließen daraufhin die Wohnung und verständigten die Feuerwehr, die umgehend eine fünfköpfige Familie aus dem Haus evakuierte.

Mehrere weitere Häuser in der Nachbarschaft wurden zur Vorsicht ebenfalls geräumt. Zwischenzeitlich betreuten die Einsatzkräfte 45 Bewohner von drei Mehrfamilienhäuser in einem Bus.

NRW: Gasunglück in Ennepetal – Ursache unklar

Bisher sei unklar, woher das CO ausströme. Feuerwehr und Energierversorger suchten nach der möglichen Austrittsstelle im Keller der drei Häuser. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Teile der Fußgängerzone waren während des Einsatzes großräumig abgesperrt.

Der Rettungseinsatz lief bis in die Abendstunden. (vh)