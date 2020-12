NRW: Eine Frau bezahlte ihren Leichtsinn am Bahnübergang mit ihrem Leben. (Symbolbild)

NRW: Furchtbarer Unfall an Bahnübergang – Frau bezahlt Leichtsinn mit ihrem Leben

NRW. Furchtbarer Unfall in NRW!

Am Freitagvormittag hat sich ein tragischer Unfall an einem Bahnübergang in Goch ereignet. Eine Frau bezahlte ihren Leichtsinn mit ihrem Leben.

NRW: Frau bezahlt Leichtsinn an Bahnübergang mit ihrem Leben

Gegen 10.35 Uhr wollte eine 64-jährige Fußgängerin am Bahnübergang der Gartenstraße in Goch (NRW) offenbar die Gleise trotz der geschlossenen Schrankenanlage des Bahnübergangs überqueren. Dann kam es zu einem furchtbaren Unfall.

NRW: Mann (43) stirbt nach Schießerei an Tankstelle – Polizei fahndet nach Beschuldigtem

Die Frau wurde von einer sich nähernden Regionalbahn erfasst und tödlich verletzt. Laut Zeugenaussagen habe sie „noch schnell versucht, das Gleis zu überqueren“. Diesen Leichtsinn bezahlte sie schließlich mit ihrem Leben, sie starb noch an der Unfallstelle. Das teilte die Polizei am Freitagnachmittag in einer Polizeimeldung mit.

Opferschutz im Einsatz - Bahnübergänge gesperrt

Der polizeiliche Opferschutz kümmerte sich daraufhin um die Angehörigen der 64-Jährigen. Auch der Zugfahrer wurde betreut.

Die beiden Bahnübergänge Gartenstraße und Kalkarer Straße waren zwischenzeitlich gesperrt, weswegen es zu Verkehrsstörungen kam. (nk)