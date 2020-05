NRW: Furchtbarer Crash endet tödlich – Polizei steht vor einem Rätsel

NRW. Schrecklicher Unfall bei Bonn (NRW)!

Am Mittwochmittag ist es zu einem tödlichen Crash mit zwei Autos gekommen. Für die Polizei begann ein Rätsel.

NRW: Tödlicher Unfall auf B42

Der Fahrer eines VW-Fox ist gegen 12.20 Uhr auf der Bundesstraße 42 im Raum Königswinter (NRW) gefahren, als er auf dem linken von zwei Überholstreifen plötzlich frontal gegen einen VW-Touran prallte. Der Zusammenstoß passierte nahe des Tunnels Oberdollendorf, wie die Polizei am Mittwochnachmittag meldete.

Der 56-jährige Fahrer des VW-Touran war in Richtung in Köln unterwegs und wurde durch den Unfall schwer verletzt. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Fahrer des VW-Fox überlebte den Unfall dagegen nicht und verstarb noch am Unfallort. Er konnte bisher nicht identifiziert werden.

Polizei steht vor Rätsel

Laut Zeugen war der Fahrer des schwarzen VW-Fox vor dem Crash ebenfalls in Richtung Köln unterwegs gewesen, hatte dann aber in Richtung Bonn-Vilich gewendet. Während seiner Falschfahrt beschädigte der noch unbekannte Fahrer zwei ihm entgegenkommende Pkws am linken Außenspiegel. Einer der betroffenen Fahrer (29) wurde dabei leicht verletzt.

Nach dem schlimmen Zusammenstoß mit dem VW-Touran sperrte die Polizei die Strecke in Richtung Köln. Sie war mit einem Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert, der auf der Fahrbahn landete. Die autobahnähnliche Straße war schließlich bis etwa 15.30 gesperrt. Indes steht die Polizei vor einem Rätsel und ermittelt nun, wie es zu dem schrecklichen Crash kommen konnte. (nk)