NRW: Furchtbare Tat! Mann soll Frau getötet haben – dann stirbt er bei Auto-Crash

Die Polizei hat in einer Wohnung in Castrop-Rauxel eine tote Frau gefunden. (Symbolbild)

Castrop-Rauxel. Ein furchtbares Szenario hat sich in Castrop-Rauxel (NRW) am Mittwoch abgespielt.

In Castrop-Rauxel in NRW soll ein Mann (†52) erst seine Frau (†49) in der gemeinsamen Wohnung getötet haben und anschließend mit dem Auto gegen einen Baum gerast sein, um sich selbst zu töten.

Wie die Polizei mitteilte, wurde am Unfallort des verunglückten Wagens ein Abschiedsbrief gefunden, der auf diese Tat hinweist,

Mann soll Frau in NRW getötet haben und dann sich selbst

Der Polizei zufolge wurde die tote Frau in einem Mehrfamilienhaus in Castrop-Rauxel aufgefunden. Kurz danach kam es unweit des Tatortes zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Wagen ist gegen einen Baum gerast sein, der Fahrer starb noch am Unfallort.

------------------------------------

• Mehr Themen:

NRW: Mutter tot in Wohnung entdeckt ++ Kind (4) verletzt ++ Verdächtiger in U-Haft

NRW: Autofahrer rast beim Überholen auf Gehweg – Familie mit Kind (3) verletzt

Corona in NRW: Neue Regeln für Reisende aus Risikogebieten

NRW: Das sind Europas gefährlichste Sexualstraftäter – Europol jagt auch DIESEN Mann aus Köln

-------------------------------------

Umstände sind noch nicht bekannt

Wie der Mann die Frau getötet hat, ist bisher nicht bekannt. Ebenfalls sind die Hintergründe noch völlig unklar.

Eine Mordkommission ermittelt nun. (fb)

>>Anmerkung der Redaktion<<

Zum Schutz der betroffenen Familien berichten wir normalerweise nicht über Suizide oder Suizidversuche, außer sie erfahren durch die Umstände besondere Aufmerksamkeit.

Wer unter Stimmungsschwankungen, Depressionen oder Selbstmordgedanken leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich bei der Telefonseelsorge helfen lassen. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 0800/111-0-111 und 0800/111-0-222 oder im Internet auf www.telefonseelsorge.de. Die Beratung ist anonym und kostenfrei, Anrufe werden nicht auf der Telefonrechnung vermerkt.