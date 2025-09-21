Forscher graben in NRW – sie machen einen Sensationsfund!

Rund 125 Millionen Jahre könnten diese zwei Knochen im sauerländischen Balve unter der Erde gelegen haben – bis dieses Jahr! Denn das Team vom LWL-Museum für Naturkunde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster hat mal wieder mit zahlreichen Studenten und Freiwillige nach Fossilien aus der Kreidezeit gegraben und gebuddelt.

Und das mit vollem Erfolg: Sie machten einen absoluten Sensationsfund.

Dino-Hammer in NRW: Forscher finden ganz besondere Knochen

Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Allosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus und viele weitere Dino-Arten – nicht nur die ganz kleinen Jungen und Mädchen sind von den großen und kleinen Tieren begeistert, sondern auch viele (erwachsene) Männer und Frauen. Denn obwohl die Dinos schon vor etwa 66 Millionen Jahren (am Ende der Kreidezeit) ausgestorben sind, kann man noch heute etwas von ihnen finden.

Und zwar in Form von Spurenabdrücken in Fossilien, Knochenreste und Zähne – und eben genau das sucht das Team rund um die Forschungseinheit des LWL in NRW. Jedes Jahr graben sie nach möglichen Knochen – und jetzt mit vollem Erfolg!

Gefunden wurden nun zwei Knochen, die nach Meinung der Forschenden zu einem sogenannten Ornithomimosaurier gehören – einem „Straußendinosaurier“. Das Forscherteam aus NRW fand nämlich eine Handkralle und einen Mittelfußknochen, die eindeutig typische Merkmale dieser Dino-Gruppe zeigen.

Spuren vom „Straußendinosaurier gefunden – Experten sind begeistert

Der Paläontologe Denis Theda vom Lippischen Landesmuseum in Detmold erklärt laut „LWL“: „Der gefundene Mittelfußknochen weist typische Merkmale von bestimmten Theropoden auf, also jener zweibeinigen Dinosauriergruppe, zu denen sowohl die Raubdinosaurier des Erdmittelalters als auch die heutigen Vögel gehören“.

Und weiter: „Theropoden, die diese Form des Mittelfußknochens haben, sind neben den Tyrannosauriern auch vor allem die Ornithomimosaurier. Für die gefundene Handkralle passt diese Zuordnung perfekt.“

Dino ähnelt heutigem Strauß

Der Name der Dinoart entstand übrigens, weil, wie man es sich schon denken konnte, diese Dinos den modernen Laufvögeln (vor allem dem Strauß) sehr ähnlich sahen – sie sollen nämlich auch lange, schlanke Beine, einen langen Hals und einen kleinen Kopf gehabt haben.

Nicht nur die Knochen selbst sind dabei eine kleine Sensation – sondern auch der Fundort. Denn Balve gehört jetzt zu den wenigen Orten in Europa, wo solche Überreste überhaupt je gefunden wurden. Neben einer ähnlichen Entdeckung in Spanien sind das die einzigen wirklich gesicherten Funde dieser Art in Europa.

Ein echtes Highlight für die Dino-Forschung – und vielleicht nur der Anfang: Denn das Team aus NRW gräbt weiter. Wer weiß, welcher Urzeit-Gigant als Nächstes im Sauerland auftaucht?