Junge Frau verstirbt nach schwerem Unfall in Hürth (NRW). (Symbolbild)

NRW: Fürchterlicher Unfall am frühen Morgen – junge Frau kommt ums Leben

Köln. Am frühen Sonntagmorgen ereignete sich ein tragisches Unglück in NRW. Eine 19-jährige Frau ist bei einem Autounfall in Hürth lebensgefährlich verletzt worden.

NRW: Schwerer Unfall in Hürth - junge Frau stirbt

Die junge Frau war als Beifahrerin mit ihrem 22-jährigen Fahrer unterwegs. Plötzlich kamen die beiden mit dem Auto rechts von der Straße ab - und prallten in einen Baum am Straßenrand, teilt die Polizei mit.

Bei dem Aufprall wurde die 19-Jährige schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort erlag sie jedoch wenig später ihren Verletzungen.

--------------

Mehr Themen aus der Region:

--------------

Frau kommt ums Leben

Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt derzeit den genauen Hergang.

Die Straße blieb für mehrere Stunden gesperrt.