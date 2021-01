NRW: Fünffach-Mord von Solingen – Mutter schweigt auch vier Monate nach der Tat

In Solingen haben erste Trauernde Blumen, Kerzen und Kuscheltiere vor das Haus an der Hasselstraße gelegt.

Solingen. Der Fall der fünf getöteten Kinder in Solingen (NRW) sorgte im vergangenen September für Entsetzen und Trauer.

Auch vier Monate nach der Tat schweigt die beschuldigte Mutter. Sie soll fünf ihrer sechs Kinder brutal getötet haben.

NRW: Mutter soll ihre fünf Kinder umgebracht haben - sie schweigt weiterhin

„Schick’ die Polizei in die Wohnung, die Kinder sind tot“, hatte die 27-jährige Mutter ihrer eigenen Mutter per Textnachricht geschrieben.

Die Einsatzkräfte fanden in der Wohnung der Familie in Solingen (NRW) eine „Frühstückssituation“ vor, hatte Marcel Maierhofer, Leiter der Mordkommission, nach der Tat gesagt. Die fünf toten Kinder hätten in ihren Betten gelegen, an den Körpern fanden sich keine Anzeichen für äußere Gewalt. Nur ihren elfjährigen Sohn verschonte sie.

Das Obduktionsergebnis habe „Hinweise auf ein Ersticken und eine Sedierung“ mit noch unbekannten Mitteln ergeben, erklärte Staatsanwalt Heribert Kaune-Gebhardt.

Die Staatsanwaltschaft wirft der Mutter fünffachen Mord vor, ein Haftbefehl gegen sie wurde nach der Tat erlassen. Die Mutter hatte sich versucht das Leben zu nehmen, überlebte jedoch. Sie befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.

Sie schweigt weiterhin. „Sie hat sich nach wie vor nicht zu den Vorwürfen eingelassen“, erklärte Kaune-Gebhardt auf DER WESTEN-Nachfrage.

„Ich hoffe, dass in absehbarer Zeit die noch ausstehenden notwendigen Untersuchungsergebnisse vorliegen und eine rechtliche Bewertung für die Anklageschrift ermöglichen“, so der Staatsanwalt weiter.

