NRW: Freunde wollen sich schönen Abend machen – der endet in Spezialklinik

Hemer. Zu einem lebensgefährlichen Zwischenfall ist es in der Nacht von Sonntag auf Montag in Deilinghofen in NRW gekommen.

Mehrere Menschen hatten laut Polizei NRW gegen 1 Uhr in der Nacht an einem brennenden Feuerkorb zusammengesessen.

Zwei Menschen wurden lebensgefährlich verletzt, bei dem Versuch Feuer zu löschen. Foto: Polizei Märkischer Kreis

Als das Feuer langsam erlosch, hat nach Angaben der Polizei ein Mann (18) anscheinend Spiritus ins Feuer gegossen.

18-Jähriger aus NRW schüttet Spiritus in Feuer

Dadurch ist es zu einer explosionsartigen Durchzündung gekommen, bei der eine Frau (19) und ein anderer Mann (19) sich lebensgefährliche Verbrennungen zugezogen haben.

Die 19-Jährige musste per Rettungswagen in die Spezialklinik Bergmannsheil in Bochum gefahren werden. Der verletzte Mann wurde per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Köln geflogen.

Das ist das Bergmannsheil in Bochum

Spezialklinik für Verbrennungsopfer

2016 zündete eine Frau während eines Selbstmordversuchs das Gebäude an

es wurden mehrere Stockwerke und das Dach eines Bettenhauses vernichtet

zwei Menschen starben, sieben wurden schwer verletzt

200 Betten gingen durch den Brand verloren

Gegen den jungen Mann wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt

Die Polizei ermittelt nun gegen die 18-Jährigen wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Andere Menschen wurden nicht verletzt. (fb)