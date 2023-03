NRW: Weibliche Leiche im Wald gefunden ++ Mädchen im Ort seit Samstag vermisst

Dramatischer Fund am Sonntagmittag (12. März) an der Grenze zu NRW. In einem Waldstück oberhalb von Freudenberg-Hohenhain hat die Polizei die Leiche einer weiblichen Person gefunden. Ob es sich dabei um ein Mädchen (12) handelt, das seit Samstagabend in der kleinen NRW-Stadt vermisst wird, ist noch unklar.

Die Polizei Siegen-Wittgenstein hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Fundort der Leiche könnte die Kollegen aus Rheinland-Pfalz allerdings auf den Plan rufen.

+++ NRW: Schock beim Spaziergang ++ Leiche steckt kopfüber im Gullyschacht ++ Mordkommission ermittelt +++

NRW: Weibliche Leiche in Wald gefunden

Die vermisste 12-Jährige war am Samstagnachmittag bei einer Freundin in Freudenberg zu Besuch. Von dort aus machte sich das Mädchen gegen 17 Uhr auf den Heimweg. Doch sie sollte ihr Zuhause an der Tillmann-Siebel-Straße nicht erreichen. Die verzweifelten Eltern suchten danach vergeblich nach ihrer Tochter und schalteten am Abend die Polizei ein.

Nach Angaben der Beamten führte der Heimweg der Vermissten durch ein Waldstück. Hier hatte die Polizei die ganze Nacht über mit Hubschrauber, Drohnen und Spürhunden nach dem Mädchen gesucht. Unterstützt wurden die Beamten in der bitterkalten Nacht durch Feuerwehr, THW und DLRG. Am Morgen kam auch eine Polizei-Hundertschaft aus Köln zum Einsatz. Bis dahin blieb die Suche erfolglos. In den Mittagsstunden stießen die Einsatzkräfte in Freudenberg schließlich in einem Waldstück auf eine Leiche. Doch der Fundort lag nicht auf dem üblichen Heimweg der 12-Jährigen, teilte ein Sprecher der Polizei Siegen-Wittgenstein gegenüber DER WESTEN mit.

Leichen-Fundort nicht in NRW

Demnach fanden Einsatzkräfte der Polizei die Leiche in entgegengesetzter Richtung vom Wohnort des Mädchens – und zwar bereits hinter der naheliegenden Landesgrenze in Rheinland-Pfalz. Ein Grund, warum möglicherweise die Beamten aus Koblenz die Ermittlungen übernehmen könnten.

Mehr Themen:

Zur Todesursache wollte sich der Polizeisprecher bislang nicht äußern. Ist die 12-Jährige womöglich Opfer eines Verbrechens geworden? Oder handelt es sich der Leiche womöglich um eine ganz andere Person? Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern an.