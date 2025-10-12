Neuer Freizeitpark in Holland eröffnet – er liegt unweit der NRW-Grenze

Nur einen kurzen Abstecher von NRW entfernt, liegt hinter der niederländische Grenze seit Kurzem ein Ort, an dem Kinderaugen leuchten und Erwachsene für ein paar Stunden den Alltag vergessen können: Bommelwereld.

Doch was kostet der Aktion-Spaß? HIER findest du alle Infos.

Freizeitpark in NRW: Bommelwereld in der Niederlande

Seit dem 3. Oktober hat der neue Indoor-Freizeitpark Bommelwereld in Groenlo (Gelderland) seine Tore geöffnet – gerade mal ein paar Minuten hinter der niederländischen Grenze. Von Essen aus ist man in rund 90 Minuten dort – perfekt für einen Tagesausflug. Drinnen wartet auf 9.000 Quadratmetern eine bunte Abenteuerwelt, in der Familien toben, entdecken und dem Wetter einfach mal die kalte Schulter zeigen können.

++ Das könnte dich auch interessieren: „Fort Fun“-Besucher in NRW müssen schnell sein – Freizeitpark verkündet es ++

Der Park ist im Stil einer alten Burg gestaltet und basiert auf den bekannten niederländischen Comicfiguren Tom Poes und Olivier B. Bommel – einem schlauen Kater und einem gemütlichen Bären, die seit Generationen in den Niederlanden beliebt sind.

Viel zu entdecken – für kleine und große Besucher

Was dich erwartet? Über 20 Attraktionen! Das „Donnernde Drachenspektakel“ nimmt die Kleinen laut auf eine Mini-Jet-Reise mit, der „Rasende Rommel“ sorgt für Wasserspaß, und die „Donnernde Bahn“ bringt als Familienachterbahn Bewegung in den Tag.

++ Thematisch passend: Kurz hinter der NRW-Grenze – diese Zoos in den Niederlanden sind einen Besuch wert ++

Dazu kommen ein kunterbuntes Funhouse, interaktive Spiele, ein Kletter-Parcours und die Crazy Cars, mit denen Kinder selbst durch die Halle flitzen können. Wer zwischendurch eine Pause braucht, kann in einem der Restaurants etwas essen oder im kleinen Theaterbereich zur Ruhe kommen.

Öffnungszeiten & Preise auf einen Blick

Der Indoor-Freizeitpark Bommelwereld hat dabei täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder zwischen 2 und 4 Jahren sowie für Besucher ab 65 Jahren 20 Euro pro Person. Alle anderen zahlen 26 Euro. Für Familien gibt es übrigens ein vergünstigtes Ticket: Gruppen von vier bis sechs Personen zahlen jeweils 24 Euro pro Person.

Ab dem 1. Dezember kann man sich auch ein personengebundenes Abo sichern, das ist dann ab dem 5. Januar 2026 gültig: Für 80 Euro erhalten Besucher an Wochentagen – ausgenommen an Feiertagen – Zugang zum Park. Wer den Freizeitpark an allen Tagen der Woche besuchen möchte, kann für 120 Euro ein unbegrenztes Abo erwerben.

Mehr News aus NRW:

Eines ist also klar: Ob als Wochenendziel, Ferien-Highlight oder einfach für einen freien Nachmittag – Bommelwereld bietet Familien eine schöne Mischung aus Bewegung, Spiel und Fantasie. Und das ganz ohne wetterbedingte Einschränkungen. Wer also einen Ort sucht, an dem Kinder toben und Erwachsene entspannen können, wird hier fündig.