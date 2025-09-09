Sommer vorbei? So lange kannst du noch in NRW-Freibäder gehen

Die Tage werden kürzer, die Temperaturen niedriger – der Sommer verabschiedet sich langsam und der Herbst kündigt sich an. Doch trotz der sinkenden Temperaturen verbringen viele Menschen in NRW auch im Herbst gerne ihre Zeit an der frischen Luft. Und wer weiß: Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere warme Tag, an dem sich beispielsweise ein Besuch im Freibad einplanen lässt.

Viele Freibäder in NRW stehen allerdings schon in den letzten Zügen und bereiten sich auf die Hallenbad-Saison vor. Hier findest du eine Übersicht, wo du noch wie lange draußen deine Bahnen ziehen kannst.

So lange haben die Freibäder in NRW noch auf

Wer in Essen (NRW) noch einmal unter freiem Himmel schwimmen möchte, kann dies im Grugabad noch bis einschließlich zum 14. September 2025 tun – und zwar montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 20 Uhr. Hundebesitzer, deren Hunde nicht genug von dem kühlen Nass bekommen können, haben allerdings nochmal am 5. Oktober die Möglichkeit, ihre Vierbeiner im Grugabad planschen zu lassen. Die Freibäder in Kettwig sowie Oststadt haben bereits seit dem 31. August geschlossen.

Anwohner in Essen-Steele haben noch etwas Zeit: Das Steeler Freibad öffnet am 20. September zum letzten Mal in dieser Saison die Türen. Am 14. September kannst du ein letztes Mal das Freibad Hesse in Essen-Dellwig besuchen.

In Dortmund (NRW) hatten die Freibäder Froschloch und Wellinghofen bis zum 7. September geöffnet, das Freibad Volkspark ist noch bis einschließlich zum 14. September auf. Das Freibad Stockheide soll nach einer Pause aufgrund von Sanierungsarbeiten im Sommer 2026 wieder öffnen. Der Freibadbereich im Sommerbad Wischlingen ist bereits geschlossen.

So sieht es in den anderen Städten aus

Auch in Bochum (NRW) haben einige Freibäder bereits ihren letzten Badetag eingeläutet. Das Naturfreibad Linden und das Wellenbad Südfeldmark sind bereits zu, das Freibad in Werne soll bis zum 14. September noch mit verkürzten Öffnungszeiten betrieben werden. Der Wasser- und Freizeitpark „Urban Blue“ in Bochum in NRW soll vorerst offen bleiben – mit etwas Glück und gutem Wetter sogar bis zum Ende der Herbstferien, wie die „WAZ“ berichtet.

Duisburger können sich freuen: Die Freibadsaison im Freibad Homberg wurde bis zum 21. September verlängert! Aber Achtung: Die Öffnungszeiten wurden verkürzt und das Freibad in NRW hat nun täglich von 12 bis 18 Uhr auf.

Das Naturbad in Mülheim-Styrum hat sogar noch bis zum 30. September geöffnet. Allerdings wurden auch hier die Öffnungszeiten verkürzt. Seit dem 28. August gilt: Montags bis donnerstags hat das Naturbad Mülheim-Styrum von 12 bis 19 Uhr geöffnet, freitags von 12 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 19 Uhr. Das Freibad Jahnplatz in Gelsenkirchen und der Revierpark Vonderort in Oberhausen haben bereits die diesjährige Freibad-Saison für beendet erklärt.