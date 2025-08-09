12 Kinder in NRW-Freibad attackiert! Asiatische Hornissen lauern unter Rutsche

Im Waldfreibad Walbeck in NRW sorgte ein Hornissennest für Chaos. Zwölf Kinder wurden am Donnerstag (7. August) beim Badespaß gestochen. Unter der Regenbogenrutsche des Mehrzweckbeckens entdeckte man später ein Nest Asiatischer Hornissen. Ein Bademeister sperrte den Bereich schnell ab und ein Imker wurde hinzugerufen.

Hornissenalarm im Freibad in NRW

„Die Kollegen vom Team Jugendarbeit […] informierten den Bereich Ordnung, der umgehend einen Imker aus Geldern hinzuzog“, berichtete Dana Gossens von der Stadt Geldern. Michael Verheyen, ein erfahrener Imker, entfernte das Nest am Abend.

Die Stiche wurden vor Ort behandelt, und glücklicherweise gab es keine allergischen Reaktionen. Zwei Kinder verließen das Freibad, der Rest blieb. „Unter der Rutsche sei das Nest kaum zu sehen gewesen“, so Gossens gegenüber „Rheinische Post„. Das Gelände wurde zudem vorsorglich auf weitere Nester untersucht.

Invasive Hornissen breiten sich in NRW aus

Hornissen aus Asien gelten für Menschen als nicht gefährlicher als einheimische Wespen. Für Allergiker stellen sie jedoch ein Risiko dar – und auch für die Tierwelt. Die invasive Art stammt aus Asien und gefährdet andere Insekten wie Bienen.

Experten vermuten, dass Asiatische Hornissen über Importgüter nach Europa gelangten. Die Stadt Geldern konnte die Gefahr zum Glück noch vor dem erwarteten Besucheransturm am Wochenende erfolgreich beseitigen.

