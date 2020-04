NRW: Frau (27) getötet – Haftbefehl gegen Ex-Freund (43) erlassen

Jugendliche haben an der Wupper in NRW eine Frauenleiche entdeckt.

Schrecklicher Fund am Abend des Ostersonntags in NRW!

Jugendliche haben am Sonntag gegen 20 Uhr am Wupperufer im Bereich der Hünefeldstraße in Wuppertal (NRW) eine schwer verletzte Frau gefunden.

NRW: Jugendliche finden weibliche Leiche an Fluss

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie nur noch den Tod der Frau eststellen. Wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Wuppertal am Montag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilen, handelt es sich bei dem Opfer um eine 27-Jährige, die zuvor als vermisst gemeldet worden war.

Update 16. April: Wie die Staatsanwaltschaft und Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gegeben haben. wurde Haftbefehl gegen den 43-jährigen Ex-Freund des Opfers erlassen, nachdem die Obduktion einen gewaltsamen Tod des Opfers bestätigt hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand trafen sich die beiden am Tatabend zwischen 19 und 20 Uhr im Bereich der Völklinger Straße und Hünefeldstraße. Dort wurde am gleichen Abend der Leichnam des Opfers gefunden.

Die Getötete und der Tatverdächtige waren nach marokkanischem Recht verheiratet. Die Frau trennte sich im März diesen Jahres von ihrem Mann, mit dem sie ein sechs Monate altes Kind hatte. Das Baby wurde nach dem Tod der Mutter in die Obhut des Jugendamtes gegeben.

Nach Informationen von DER WESTEN wurde die Frauenleiche von einer Gerichtsmedizinerin noch am Tatort untersucht und später von einem Bestatter abtransportiert. Die weitere Spurensicherung hat bis Montagmorgen angedauert. Der Tatort ist für weitere Ermittlungen am Montag gesperrt.

Mordkommission ermittelt

Noch in der Nacht von Sonntag auf Montag nahm die Polizei einen 43 Jahre alten Mann fest, der aus dem persönlichen Umfeld des Opfers stammt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittler der Mordkommission suchen dringend nach Zeugen. Hast du zur Tatzeit etwas Verdächtiges auf der Hünefeldstraße oder in der Umgebung bemerkt oder kannst andere Hinweise geben, die zur Klärung des Falls dienen?

Dann melde dich bitte bei der Kriminalpolizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202/2840 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. (cs)