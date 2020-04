NRW: Jugendliche finden Frauenleiche – Polizei hat schrecklichen Verdacht

Jugendliche haben an der Wupper in NRW eine Frauenleiche entdeckt.

Schrecklicher Fund am Abend des Ostersonntags in NRW!

Jugendliche eine leblose Frau am Wupperufer in NRW. Polizei und Rettungskräfte wurden gegen 20.20 Uhr über den Fund an der Hühnefeldstraße in Wuppertal alarmiert.

NRW: Jugendliche finden weibliche Leiche an Fluss

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur noch den Tod feststellen.

Nach Informationen von DER WESTEN wurde die Frauenleiche von einer Gerichtsmedizinerin noch am Tatort untersucht und später von einem Bestatter abtransportiert. Die weitere Spurensicherung hat bis Montagmorgen angedauert.

---------------

Weitere News aus NRW:

-----------------

Mordkommission ermittelt

Die Beamten gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus. eine Mordkommission soll bereits eingerichtet worden sein. Der Tatort soll für weitere Ermittlungen am Montag gesperrt sein.

Am Montag will die Staatsanwaltschaft Wuppertal weitere Informationen bekanntgeben. (mia)