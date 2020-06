NRW: Frau zwingt Freund Job aufzugeben und „Hartz 4“ zu beantragen – der Grund ist einfach unfassbar

NRW: Carola will unbedingt, dass Willi seinen Job aufgibt und „Hartz 4“ beantragt. Den Antrag hat sie schon parat.

Köln. Eine Frau aus Köln in NRW will unbedingt, dass ihr Freund „Hartz 4“ beantragt. Der Grund ist einfach unfassbar. Doch dann kommt es noch schlimmer.

Willi N. (40) ist gelernter Koch. Seit 21 Jahren arbeitet er als Gabelstapler-Fahrer. Monatlich verdient er etwa 1500 Euro netto. Seine Freundin Carola H. (34) hatte noch nie einen Job. Sie lebt seit mehreren Jahren von Willis Gehalt. Sie bekommt außerdem „Hartz 4“. Vor eineinhalb Jahren waren die beiden noch obdachlos und schliefen in einem Zelt. Nun leben die beiden am Stadtrand von Köln (NRW) in einer Wohnung.

NRW: „Einen Antrag auszufüllen ist einfach Stress pur“

Bei „Armes Deutschland“ auf RTL 2 geben sie Einblicke in ihr Leben: Während Willi jeden Tag schuftet, treibt sich Carola gerne in Shopping-Centren in NRW rum und verprasst sein Geld. „Im Moment habe ich keine Lust, zu arbeiten.“

NRW: Willi und Carola tauschten ihr Zelt gegen eine Wohnung aus. Foto: Screenshot RTL 2

Carola aus NRW wünscht sich, dass Willi seinen Job aufgibt und „Hartz 4“ bezieht. Der Grund macht einfach sprachlos: Sie hat Langeweile. „Praktisch ist es, wenn beide 'Hartz 4' beziehen, dann hat man mehr gemeinsame Zeit.“

Doch ihr Wunsch scheitert schon bei den Formularen: „Einen Antrag auszufüllen mit sechs Seiten und die ganzen Papiere einzureichen, das ist einfach zu viel. Stress pur.“ Irgendwie kriegt sie es dann doch hin. Aber sie versteht nicht, warum ihr Freund nicht einfach seinen Job hinschmeißt und vom Amt leben will. „Das will er nicht, was soll ich da noch rumpredigen?“

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

Dann zieht Carola die Reißleine und trennt sich. Begründung: „Willi war viel Arbeiten, ich habe mich gelangweilt. Das hat mich angeko**. Das habe ich ihm auch öfter gesagt, aber er wollte es nicht verstehen.“

NRW: Carola betrügt Willi

Laut ihr habe Willi ihre Bedürfnisse wie Gefühle, Kuscheleinheiten und Geschlechtsverkehr nie akzeptiert. Willi versteht die Welt nicht mehr: „Ihr Grund für die Trennung war, dass ich unverschämter Weise arbeiten gegangen bin. Das waren ihre Worte.“ Doch dann kommt es noch schlimmer.

NRW: Carolas neuer Freund ist ein Bekannter von ihr und Willi. Er wohnt direkt nebenan und ist 18 Jahre älter als sie. Foto: Screenshot RTL 2

Die 34-Jährige hat einen neuen Freund, er ist ebenfalls „Hartz 4“-Empfänger, 52 Jahre alt und ihr Nachbar. Schon während der Beziehung bändelte Carola mit ihrem Neuen an. „Er ist öfter vorbeikommen. Irgendwann sind wir dann in der Wanne gelandet und dann auf der Matratze.“

Nun ist Carola endlich glücklich. Sie und ihr neuer Freund bekommen „Hartz 4“ und haben alle Zeit der Welt miteinander. „Ich bin die glücklichste Frau der Welt.“ Willi hingegen ist tief getroffen, denkt, dass er alles für Carola getan hat: „Ich kriege drei Mal so viel wie „Hartz 4“. Ich kann einer Frau etwas bieten.“

Über vier Jahre waren die beiden zusammen. Nun hat Willi sein hart verdientes Geld für sich. Auch die monatlichen Zahlungen hat er eingestellt. Denn Carola ist regelmäßig schwarzgefahren und landete vor Gericht. 3000 Euro muss sie zahlen.

Ohne Willi muss die „Hartz 4“-Empfängerin nun das Geld von ihrem monatlichen Satz zahlen. Tut sie das nicht, kommt sie in den Knast. (ldi)

Die Folge von „Armes Deutschland“ kannst du am Dienstag, 16. Juni, um 20.15 Uhr bei RTL 2 anschauen. Ganze Folgen gibt es auch bei TV Now.