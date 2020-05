NRW: Frau wird der Job gekündigt – dann rastet sie völlig aus

Wenn der Job gekündigt wird, kann schon mal eine Welt zusammen brechen. Doch statt in Verzweiflung zu verfallen, hat eine Frau in Münster (NRW) offenbar brutale Konsequenzen gezogen.

NRW: Frau greift Mann mit Handbeil an

In Münster (NRW) kam es zu einer lebensgefährlichen Attacke einer 34-Jährigen gegenüber einem 37-jährigen Mann, den sie aus ihrem Arbeitsumfeld kannte.

Die Münsteranerin lockte den Mann am Sonntagabend unter einem Vorwand in ihre Wohnung – so soll sie ihn unter anderem gebeten haben, ihr bei angeblichen Reparaturarbeiten an einem Siphon (Geruchsverschluss) zu helfen.

Als der 34-Jährige auf dem Boden kniete, soll die Frau plötzlich mit einem Handbeil auf den Helfer eingeschlagen haben, verletzte ihn dabei mit mehreren Schlägen am Hinterkopf.

+++ Coronavirus in NRW: Laschet will wieder offene Grenzen ++ Trend zeigt: Einbrüche gehen stark zurück +++

„Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau den Angriff im Vorfeld geplant und sich das Handbeil zurecht gelegt haben“, so der Münstersche Kriminalhauptkommissar Ulrich Bux, der die Mordkommission leitet.

Brutale Attacke war geplant worden

Zudem griff die 34-Jährige auch zu einem Messer, um den Mann zu verletzten – der die nachfolgenden Angriffe glücklicherweise abwehren konnte. Außerdem machte er durch laute Rufe die Nachbarn auf seine Notsituation aufmerksam, die sofort die Polizei alarmierten.

+++ Duisburg: Nach Raubmord an 41-Jährigem – vier Verdächtige in U-Haft! +++

Der Münsteraner wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Kündigung als Motiv

Die Staatsanwaltschaft Münster ermittelt gegen die Angreiferin wegen versuchten Mordes, wie Oberstaatsanwalt Dirk Ollech erklärte: „Bei der Motivlage könnte eine vorausgegangene Kündigung des Arbeitsverhältnisses eine Rolle gespielt haben.“

-------------------------

Mehr Themen:

-------------------------

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen die Frau, die seit Montag in Untersuchungshaft sitzt. (kv)