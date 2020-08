NRW: Die Suche nach dem perfekten Foto ging für eine Frau aus Bad Salzuflen am Ende doch noch glimpflich aus. (Symbolbild)

NRW: Frau will Gewitter fotografieren – dann wird es gefährlich

Bad Salzuflen. Diese gewagte Aktion in Bad Salzuflen (NRW) hätte für eine Frau auch ganz anders ausgehen können...

Aus ihrem Dachfenster heraus hatte die 26-Jährige das heraufziehende Gewitter in NRW beobachten und mit ihrem Smartphone fotografieren wollen. Als ihr das Gerät aus der Hand rutschte, wurde es plötzlich gefährlich.

NRW: Waghalsige Aktion in Bad Salzuflen

Das Handy landete in der Nacht zum Freitag etwa vier Meter unter ihrem Fenster auf dem Dachvorsprung des Wohnhauses. Ziemlich weit weg also – doch für die 26-Jährige nicht weit genug.

Sie „nahm ihren ganzen Mut zusammen und kletterte aus dem Fenster heraus“, formuliert die Freiwillige Feuer Bad Salzuflen in einer Pressemeldung. Anschließend rutschte sie über die Dachfläche bis hin zum Vorsprung herunter.

Smartphone unbeschädigt – doch dann wird die Situation brenzlig

Zunächst durfte die Frau aufatmen: Das Smartphone blieb bei dem Sturz unbeschädigt. Kurz darauf dürfte ihr allerdings der Atem gestockt haben, denn nun galt es, den Rückweg zum Dachfenster zu meistern.

Das ist Bad Salzuflen:

1818 wurde die Stadt zum Kurort

Mit den drei Trink-, Thermal- und Solequellen hatte es den Status eines lippischen Staatsbades inne

Ein besonderer Anziehungspunkt ist seitdem das Thermal-Heilbad und das Gradierwerk in der Stadtmitte

Die Stadt im Kreis Lippe ist als Kneipp-Kurort zertifiziert und gilt als allergikerfreundliche Kommune

Nur wie? In der Not rief sie zunächst mit dem geretteten Handy ihren Lebensgefährten an, doch auch der musste vor Ort schnell feststellen, dass er nicht helfen konnte.

Dem Gewitter näher als gewünscht

Also griff die 26-Jährige erneut zum Smartphone und wählte diesmal die Nummer des Notrufs. Die hauptamtlichen Feuerwehrleute lösten das Problem zum Glück schnell mit Hilfe der Drehleiter.

Die Feuerwehr aus Bad Salzuflen (NRW) benutzte eine Drehleiter, um die Frau aus ihrer misslichen Lage zu befreien. Foto: Feuerwehr Bad Salzuflen

Leicht unterkühlt, ansonsten aber unverletzt, befreiten sie die Frau aus ihrer misslichen Lage.

Rund eineinhalb Stunden hatte sie bei Wind und Wetter auf dem Dachvorsprung ausgeharrt. Dem Gewitter, das sie eigentlich aus der sicheren Wohnung heraus fotografieren wollte, war die Frau so näher gekommen als gewünscht...

Das Fazit der Freiwilligen Feuerwehr: „Die Salzuflerin muss bei ihrer Aktion, die keinesfalls zur Nachahmung geeignet ist, einen ganz besonderen Schutzengel gehabt haben.“ (vh)