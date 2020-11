NRW: 19-Jährige will Autofahrer Weg zeigen – als sie sich dem Wagen nähert, alarmiert sie die Polizei

Schockierende Tat am Mittwoch in NRW!

Unfassbar, was an einer Bushaltestelle in Altena im Märkischen Kreis passierte. Die zuständige Polizei in NRW hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem männlichen Täter.

NRW: Schockierende Tat am hellichten Tag im Märkischen Kreis

Am Mittwochmorgen stand eine 19-Jährige an der Bushaltestelle. Ein Auto hielt vor ihr an und der Fahrer senkte das Fenster, um sich nach dem Weg zu erkundigen. Nichtahnend nähert sich die junge Frau dem Auto, um weiterzuhelfen.

Doch dann fällt ihr auf, dass der Mann mit entblöstem Glied am Steuer sitzt und sich vor ihr selbstbefriedigt. Als sie sich schockiert abwendet, flieht der Täter. Nun sucht die Polizei Märkischer Kreis nach dem Schuldigen.

+++ Feiertage in NRW 2021: Schock beim Blick auf den Kalender – bitterer könnte es nicht laufen +++

Die 19-Jährige alarmierte sofort die Polizei. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa

Dieser fährt einen schwarzen älteren Daimler, vermutlich C Klasse, jedoch nicht mit dem Kennzeichen des Märkischen Kreises. Aufgrund der Aussage der 19-Jährigen suchen die Polizisten einen Mann, der auf folgende Beschreibung passt:

Personenbeschreibung:

circa 25-35 Jahre

akzentfreies Hochdeutsch

blonde, kurze Haare

trug zur Tatzeit ein blaues Hemd

allerdings trug er eine Maske, daher sind keine Merkmale des Gesichts verfügbar.

-----------------------

weitere Nachrichten aus NRW:

Bochum: Ausstellung über jüdische Sportler zerstört – jetzt schaltet sich der Staatsschutz ein

Düsseldorf: Busfahrer will nur helfen – und wird übel zugerichtet

Essen: Brand in Flüchtlingsunterkunft – jetzt ist klar, wer dahintersteckt!

----------------------

Wenn du Hinweise zu dem Mann und/oder dem Fahrzeug geben kannst, dann melde dich bei der Polizei in Altena unter 02352/9199-0. (neb)