NRW: Frau verteilt DAS auf Schulhof – und löst damit eine Plage aus

NRW. Wuppertal (NRW) hat es gerade mit einem unfassbaren Vorfall zu tun.

Die Stadt fürchtet um die Gesundheit Hunderter Kinder, nachdem eine Frau eine Plage ausgelöst hat.

Wuppertal: Schulen und Kindergärten greifen zu drastischen Maßnahmen

Die Frau verteilt nämlich säckeweise Vogelfutter und Früchte an Kindergärten und Schulen in Wuppertal-Ronsdorf in NRW. Dadurch hat die Frau unzählige Ratten angelockt und eine regelrechte Rattenplage verursacht. Laut dem WDR soll der Schulhof der Gemeinschaftsgrundschule an der Ferdinand-Lasalle-Straße bereits gesperrt worden sein.

Auch ein Kindergartengelände sei seit Tagen von den Ratten befallen sowie eine benachbarte Grundschule, bei der die Schüler seit Dienstag nicht mehr den Schulhof betreten dürften.

Stadt scheint machtlos

Ratten können schließlich gefährliche Krankheiten übertragen. Deshalb würden Mitarbeiter der Stadt zweimal täglich das Vogelfutter entfernen, doch die Frau soll ständig neues Futter verteilen - und das, obwohl sie selber in der Nachbarschaft wohne. Es soll sich um eine verwirrte Frau handeln.

Sie stört sich offenbar nicht an der Rattenplage, während Stadt, Anwohner wie auch Eltern der Kinder extrem besorgt sind über den Zustand. Selbst Bußgelder und Platzverweise hätten die Frau nicht davon abgehalten, das Futter zu verteilen. Eine Nachbarin soll sogar bereits versucht haben, die Frau in eine psychiatrische Klinik einzuweisen - aber ohne Erfolg.

Und solange sie das Vogelfutter in der Gegend verteile, sei es den Kammerjägern auch nicht möglich, die Rattenplage zu stoppen. Deshalb überlegt man nun, wie man die Frau stoppen kann. Die Stadt soll momentan weitere rechtliche Schritte prüfen, wie der WDR schreibt.