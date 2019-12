NRW: Frau verklagt Vorwerk – sie fühlt sich vom Thermomix getäuscht

Wuppertal. Am Landgericht Wuppertal in NRW beginnt am Donnerstag, 19. Dezember, ein Prozess gegen Vorwerk und seine Küchenmaschine Thermomix.

Eine Frau aus Kaiserslautern hatte im Januar einen Thermomix der Version T5 gekauft. Sieben Wochen später brachte Vorwerk den Nachfolger auf den Markt.

Thermomix: Frau verklagt Vorwerk in NRW

Die Frau fand es ungerecht, dass sie nicht informiert worden war, dass es schon so bald eine neue Version geben würde. Darum machte sie die Rückabwicklung ihres Thermomixes geltend.

------------------------------------

• Mehr Themen:

Essen: Polizei hat ständige Angriffe satt – und greift jetzt zu drastischer Maßnahme

NRW: Betrugsskandal! Clans kassieren jahrelang Kindergelder in unfassbarer Höhe vom Staat

Tödlicher Unfall auf A2 bei Münster – 29-Jähriger ist sofort tot

Oberhausen: Zweiter Bahn-Anschlag in 48 Stunden – 116 Fahrgäste evakuiert!

-------------------------------------

Doch Vorwerk gewann in erster Instanz. Das Gericht sah keinen Anlass dazu, dass die Firma die Kundin hätte informieren müssen über den baldigen Nachfolger, solange ihr gekauftes Gerät technisch einwandfrei sei und es zum Zeitpunkt des Verkaufs noch produziert und allgemein angeboten würde.

Gericht sieht keinen Anlass zur Klage

Hiergegen ist die Frau nun in Berufung gegangen. Ihre Begründung: Es entspräche beim Handel mit Elektrogroßgeräten der üblichen Handhabung, den Kunden über den anstehenden Modellwechsel zu informieren. Da das nicht passiert sei, legt die Kundin Revision ein.

Für Vorwerk nicht das erste Mal, dass sich Kunden darüber beschweren. Schon oft hatten Kunden bemängelt, dass der Thermomix T6 kurz nach dem Kauf eines T5 auf den Markt gekommen sei Und man die Kunden nicht darüber informiert hatte.

Auch dass der volle Preis für den T5 genommen wurde kurz vor der Auslieferung der neuen Version, kam nicht gut an. (>>> hier geht es zum Bericht)

Frau geht in Berufung

Am 19. Dezember beginnt das Berufungsverfahren am Landgericht Wuppertal. (fb)