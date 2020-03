Nach dem Fund einer toten 78-Jährigen in NRW bittet die Polizei um Hilfe. (Symbolbild)

NRW: Frau tot in Wohnung aufgefunden – Obduktion bestätigt schrecklichen Verdacht

Dinslaken. In Dinslaken (NRW) hat eine Obduktion einen schrecklichen Verdacht der Polizei bestätigt. Am vergangenen Donnerstagnachmittag (19. März) war eine 78-Jährige tot in ihrer Wohnung auf dem Dohlenweg aufgefunden worden. Jetzt ist klar: Sie wurde Opfer eines Verbrechens.

Eine Nachbarin und Freundin (82) des Opfers hatte sich Sorgen um die Seniorin gemacht, weil sie nicht mehr zu erreichen war. Als die Polizei mit der 82-Jährigen die Wohnung der Frau betrat, entdeckten sie die Bewohnerin tot in ihrem Bett. Jetzt hofft die Polizei in NRW auf Hinweise aus der Bevölkerung.

NRW: Obduktion bestätigt Verdacht auf Gewaltverbrechen

Die Polizei in Duisburg hatte eine Mordkommission eingerichtet, um das Verbrechen an der 78-jährigen Ursula Lübeck aufzuklären. Zuvor hatte sich ihre Nachbarin sorgenvoll an die Polizei gewandt.

Mehrmals täglich telefoniere sie normalerweise mit der Getöteten. Doch seit Mittwochabend habe sie nichts mehr von ihr gehört. Mit dem Ersatzschlüssel gelangten Nachbarin und Polizisten in die Wohnung und fanden die leblose Seniorin in ihrem Bett.

----------------------------

Mehr aus NRW:

NRW: Krankenhaus-Leiter lästert in Coronakrise über Krankenschwestern – mit schwerwiegenden Folgen

Düsseldorf: Nachbarn hären Schüsse und rufen die Polizei - jetzt stehen die Beamten vor einem Rätsel

NRW: Sie bauten eine Rizin-Bombe für den islamistischen Terror – jetzt kommt es zur unerwarteten Wendung

----------------------------

Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen

Nun ist die Polizei auf er Suche nach Hinweisen zu dem Verbrechen. Zuletzt wurde das Opfer am Mittwochabend gegen 18 Uhr an einem Pflanzenmarkt in der Kirchstraße gesehen. In der Nachbarschaft war sie bekannt, ging regelmäßig mit ihrem Hund im Bereich rund um den Dohlenweg Gassi.

Die Polizei fragt jetzt: Wer hat Frau Lübeck am Mittwochabend (18. März) oder am frühen Donnerstagmorgen (19. März) gesehen? Wer hat in der letzten Zeit im Bereich des Dohlenwegs etwas Verdächtiges beobachtet?

Wenn du eine dieser Fragen beantworten kannst, nimmt die Polizei deine Hinweise unter der Telefonnummer 0203 2800 entgegen. (dav)