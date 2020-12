NRW: Frau macht traurige Entdeckung am Straßenrand – dann geht das Rätsel los

NRW. Traurige Entdeckung am Straßenrand in Wesel (NRW)!

Eine Frau hat am Dienstag eine traurige Entdeckung am Straßenrand neben einer Baustelle gemacht. Sie schaute genauer hin, dann begann ein Rätsel.

NRW: Frau macht traurigen Fund am Straßenrand

Die Frau ging am Dienstagmorgen mit ihrem Hund in Wesel (NRW) spazieren, als sie plötzlich an einem Container an der Rheinpromenande eine traurige Entdeckung machte. An einer dort befindlichen Baustelle lag ein Hundekorb am Straßenrand, der mit einer Decke abgedeckt war.

+++ NRW: Furchtbarer Unfall an Bahnübergang – Frau bezahlt Leichtsinn mit ihrem Leben +++

Als sie genauer hinsah, bemerkte sie, dass in dem Hundekorb eine tote Katze auf zwei Wärmeflaschen lag. Die Tierorganisation „Straßenkatzen Wesel und Hamminkeln e.V.“ berichtete daraufhin auf ihrer Facebook-Seite von dem tragischen Vorfall und schrieb: „Das Tier wies einen rasierten Fleck am Bein auf, was auf tierärztliche Versorgung (Venenzugang) schließen lässt.“ Damit ging man davon aus, dass die Katze einen Chip hatte und so ihr Besitzer ermittelt werden könnte.

Also habe die Finderin die Polizei gerufen, welche dafür gesorgt habe, dass der Entsorgungshof die tote Katze zum Chiplesen zum Tierheim Wesel gebracht habe. Allerdings sei kein Chip vorhanden gewesen. Damit ging ein Rätsel los.

Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Leiterin des Tierheims, Gabi Wettläufer, dass kein Besitzer ausfindig gemacht werden konnte. Das Tierheim habe die Katze schließlich untersucht. „Sie sah aus wie eine kranke Katze“, sagt Wettläufer. Es habe allerdings weder Anzeichen einer Gewalteinwirkung noch einer Operation gegeben. Damit vermutet das Tierheim, dass es sich um eine „Freigänger-Katze“ handelte, die möglicherweise krank aufgefunden wurde. Eine unbekannte Person habe sie schließlich „liebevoll“ versorgt.

------------------------------

Das ist das Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW):

ist das bevölkerungsreichste Bundesland mit 17.947.221 Einwohnern (Stand: Dezember 2019)

Landeshauptstadt: Düsseldorf

größte Stadt: Köln

seit 1949 ein Bundesland der Bundesrepublik Deutschland

Ministerpräsident ist Armin Laschet (CDU), Regierungsparteien sind CDU und FDP

------------------------------

Und: „Das Tier war schon länger tot“, so die Tierheimleiterin über den Fundzeitpunkt. So sei das Fell der Katze stark von Flöhen befallen gewesen. Zudem seien weder Augen noch Geschlecht erkennbar und die Beine versteift gewesen. Woran das Tier letztendlich gestorben sei, könne Wettläufer aber nicht sagen. Möglicherweise habe das Tier eine Lungenentzündung gehabt. Unterernährt sei die junge Katze nicht gewesen.

Tierheim stellt Forderung von Behörde

Wettläufer zeigte sich traurig über den Vorfall. Traurig mache sie aber auch die Tatsache, dass viele aufgefundenen Katze keinem Besitzer zuzuordnen seien. Das passiere tatsächlich immer wieder.

Denn, selbst wenn die Tiere einen Chip hätten, so habe das Tierheim Wesel keine Kapazitäten, rauszufahren und die Tiere aufzusammeln. Deshalb sei es auf Tierschutzvereine und das örtliche Entsorgungsunternehmen „ASG“ angewiesen, welches die Tiere oftmals aufsammele, allerdings kein Chiplesegerät besitze.

------------------------------

Mehr News:

NRW: Mann (43) stirbt nach Schießerei an Tankstelle – Polizei fahndet nach Beschuldigtem

Bochum: Mordkommission im Einsatz – Messerattacke auf Frau?

Herne: Mysteriöser Feuerschein über der Stadt – das steckt dahinter

------------------------------

Wettläufer findet: „Der Besitzer sollte wenigstens über den Tod seines Tieres benachrichtigt werden und damit auch die Möglichkeit zu einer Beerdigung haben.“ Aus diesem Grund hat das Tierheim nun von der zuständigen Behörde die Anschaffung eines Chiplesegerätes für den „ASG“ gefordert. Die Kosten dafür würden etwa 50 Euro betragen.

Zwar hofft wohl jeder Tierbesitzer, dass sein Tier ein solches Schicksal erspart bleibt, dennoch dürften sie dankbar über die Möglichkeit zur Chipauslesung durch die „ASG“ sein. Denn Rätsel über aufgefundene Tiere würden damit oftmals der Vergangenheit angehören.