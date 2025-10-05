Frau aus NRW will noch einmal an die Nordsee – sie spürt ein letztes Mal den Sand in den Händen

Diese Reise war noch mal besonders emotional! Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes erfüllt schwerstkranken Menschen in ihrer letzten Lebensphase noch einmal einen langgehegten Wunsch.

Das tat er nun auch wieder einmal in NRW und zwar im Münsterland. „Anfang August trafen wir – Elli, Lothar und ich – uns beim ASB Münsterland zu einer Wunschfahrt nach Dangast. Unser Fahrgast Anke [Name geändert] lebt schon viele Jahre in einer Pflegeeinrichtung und wollte gerne noch einmal ans Meer“, beginnt der Beitrag im Netz.

Letzter Wunsch zieht sie an die Nordsee

Die Aufregung vor der großen Fahrt ans Meer war spürbar. Nach einer kurzen Vorstellungsrunde der Wunscherfüller mit dem Pflegepersonal von Anke ging es dann aber auch schon los. Mit allem Drum und Dran wurde der Fahrgast samt Rollstuhl und anderer Utensilien in den Wünschewagen bugsiert.

„Die Verständigung mit Anke war etwas schwierig, aber man konnte ihr die Freude auch ohne viele Worte ansehen. Sie war begeistert, die Landschaft durch die Rundumverglasung des Wünschewagens so gut wahrnehmen zu können“, schreibt das Team im Netz weiter. Nach etwa 2,5 Stunden erreichte die Gruppe dann das Ziel.

Ein gelungener Tag!

„Am Himmel zeigten sich mittlerweile viele blaue Flecken und uns empfingen angenehme 23 Grad. Wir setzten Anke wieder in ihren Rollstuhl und mit einem schicken Sonnenhut auf dem Kopf ging es ab zum Strand“, schildert Wunscherfüllerin Elke. Am Strand konnte Anke dann den gesamten Charme des Meeres aufnehmen und nach einer kleinen Spielerei mit dem Wasser und dem Sand ging es noch etwas essen.

Im Restaurant ‚Heeven‘ hatte die kleine Gruppe dann einen ruhigen Tisch mit Blick aufs Meer. „Anschließend ging es nochmals zum Strand, das Meer hatte sich schon wieder etwas zurückgezogen. Anke genoss noch eine Weile die Seeluft und ließ den Blick über das Wasser gleiten. Bevor wir wieder Richtung Münster starteten, gab es noch eine kleine Pause im Strandcafè. Ein Abstecher zum Souvenirladen schloss den Besuch in Dangast dann ab“, berichtet der Wünschewagen glücklich.

Mit diesem Trip an die Nordsee wurde wieder mal ein Wunsch mit viel Herz und Leidenschaft erfüllt.