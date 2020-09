NRW: Frau nimmt bekanntes Magen-Medikament – jetzt ist sie tot

am 18.09.2020 um 15:01

Schwere Vorwürfe gegen den Arzneimittelkonzern Bayer in NRW!

Der Todesfall einer Frau könnte möglicherweise im Zusammenhang mit der Einnahme eines bekannten Magenmedikaments des Konzerns in NRW stehen.

NRW: Schwere Vorwürfe gegen Pharma-Konzern – birgt dieses Medikament unter Umständen eine Gefahr?

Die Staatsanwaltschaft Köln ermittelt nun in dem Fall. Neben dem Verdacht der fahrlässigen Tötung in einem Fall besteht nun ein weiterer Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung in zehn Fällen.

Die 56-jährige Verstorbene ist im Jahr 2018 mit Leberschäden in ein Leipziger Krankenhaus gekommen. Sie starb an den Folgen einer Lebertransplantation. Sie soll zuvor Iberogast genommen haben. Das hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ berichtet.

Iberogast stammt aus dem Portfolio des Bayer-Konzerns in NRW. Foto: imago images / Uwe Steinert

+++ Bochum: Mann stellt Bahnhofs-Randalierer zur Rede – dann kommt es zum Eklat +++

Die Staatsanwaltschaft prüfe nun, ob Bayer durch das Weglassen eines Warnhinweises auf dem Beipackzettel die Sorgfaltspflicht verletzt hat und ein ursächlicher Zusammenhang mit der Mitteleinnahme und gesundheitlichen Beeinträchtigungen von Konsumenten bestehe, schreibt die Behörde.

Das sagt Bayer zu den Vorwürfen

Eine Bayer-Sprecherin sagte, ihre Firma kooperiere mit den Behörden. „Nach jetzigem Kenntnisstand ergeben sich keine neuen medizinischen Erkenntnisse, die zu einer Neubewertung des Sachverhalts durch Bayer führen würden“, sagte sie.

-------------------------

Mehr Themen aus NRW:

NRW: Schwere Vorwürfe gegen eine Sicherheitsfirma aus dem Ruhrgebiet – hat ein Polizist tatsächlich ..?

Carolin Kebekus: Fahrgäste sitzen in Köln in der Bahn – plötzlich hören sie DIESE Stimme

A40 in Mülheim: Nach Flammen-Inferno auf der A40 – Sperrung dauert mehrere Tage! Das ist der Grund

-------------------------

Bayer gehe weiter davon aus, „dass im Zusammenhang mit den aufgetretenen Nebenwirkungen keine gesicherte Kausalität in Verbindung mit der Einnahme von Iberogast besteht“. Iberogast sei „ein bewährtes, wirksames und sicheres Medikament“.

-------------------------

Das ist Iberogast:

Das Medikament wurde 1961 in Deutschland entwickelt und ist dort ohne Rezept erhältlich

Es soll verschiedene Magen-Darm-Beschwerden wie etwa Magenschmerzen, Völlegefühl, Übelkeit oder Sodbrennen lindern

Benannt wurde es nach der Schleifenblume, die auf Lateinisch Iberis heißt – sie soll entzündungshemmende Eigenschaften besitzen

-------------------------

Iberogast seit 2013 im Bayer-Portfolio

Iberogast ist ein Kassenschlager unter den rezeptfreien Arzneimitteln. 2013 hatte Bayer den Iberogast-Produzenten Steigerwald übernommen, seither haben die Leverkusener das Magenmittel im Portfolio. Das Präparat enthält Schöllkraut.

+++ NRW: Kampfhund zerfetzt Yorkshire-Terrier – jetzt warnt Polizei vor freilaufendem Tier +++

Lange ließ die Firma den Hinweis auf mögliche Leberschäden weg, 2018 wurde ein solcher Hinweis behördlich angeordnet. Seither wird auf dem Beipackzettel darauf hingewiesen, dass bei der Anwendung von schöllkrauthaltigen Arzneimitteln Fälle von Leberschädigungen und Fälle von Leberversagen aufgetreten sind. (vh/mit dpa)