Frau aus NRW will ein letztes Mal ihre Mutter sehen – sie verbindet ein trauriges Schicksal

„Wie schwer es ist, wenn die Tochter vor der Mutter stirbt“, beginnt der emotionale Beitrag der Wunscherfüller des ASB-Wünschewagens. Doch leider ist dieses Schicksal Realität für eine Frau aus NRW und ihre Mutter. Ihr letzter Wunsch: Noch einmal ihre Mutter sehen können. Doch dieser Hoffnung steht ein tragisches Schicksal im Wege.

Denn sowohl Mutter als auch Tochter sind schwer krank. Durch das gemeinsame Schicksal ist es für die beiden Frauen aus NRW schier unmöglich, sich einander noch einen letzten Besuch abzustatten. Doch der ASB-Wünschewagen konnte diesen letzten Wunsch der schwer kranken Frau nun erfüllen.

Frau aus NRW stattet ihrer Mutter einen letzten Besuch ab

Die Wunscherfüller Gisela, Wilhelm und Barbara des ASB-Wünschewagens konnten der todkranken Frau und ihrer Mutter einen letzten gemeinsamen Tag ermöglichen. „Wie gut, wenn beide noch einmal ein paar private Stunden für sich allein haben können. Für ein letztes vertrautes Gespräch, die liebevolle Umarmung, noch einmal Kaffee mit Kuchen vom Lieblingsbäcker“, heißt es in dem Facebook-Beitrag.

Am Vormittag des großen Tages machten die drei Wunscherfüller sich auf den Weg zu ihrem Fahrgast. Als sie schließlich gemeinsam bei der bettlägerigen Mutter der Frau ankamen, begrüßte diese sie herzlich und verbrachte die nächsten drei Stunden gemeinsam mit ihrer schwer kranken Tochter. Nur wegen der ehrenamtlichen Wunscherfüller konnte dieser letzte Wunsch von Mutter und Tochter noch wahr werden.

„Sie hat geweint vor Glück“

Nach dem für die schwerstkranke Frau aus NRW anstrengenden Ausflug kam sie „erschöpft, aber sehr glücklich“ wieder zu Hause an. Sie bedankte sich mit emotionalen Worten bei den Wunscherfüllern für die „wunderschöne Zeit, die ich am Bett meiner Mutter saß, sie hat geweint vor Glück“.

Auch die User in den Kommentaren sind sich einig: Das, was die Wunscherfüller tagtäglich leisten, ist unbezahlbar! „Danke schön, dass es euch gibt“ oder „Unverzichtbar“, schreiben sie beispielsweise. Eine Nutzerin kommentiert: „Ihr seid die wahren Helden, mit einer der wichtigsten Aufgaben im Leben!“